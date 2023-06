Leitartikel: Jeder für alle

Ingo Glase über den Zusammenhalt bei einer Katastrophe.

„Das kann uns nicht passieren.“ Dass diese Ausrede längst überholt ist, wurde in den vergangenen Jahren oft genug bewiesen. Flugzeugabstürze, Großbrände, Tunnel-Unfälle – nicht nur die modernste Technik, auch der Mensch kann versagen und Katastrophen auslösen. Denn was der Gesellschaft dient, kann ihr auch schaden: In einem einzigen Riesenflieger sitzen hunderte Menschen, in einem Hochgeschwindigkeitszug, der mit 300 Stundenkilometern über das Gleis zischt, fast 1000. Tanklaster transportieren tausende Liter hochentzündliches Benzin, ein Unfall kann – wie 1987 in Herborn – für viele Menschen tödliche Folgen haben. Da braucht es nicht einmal einen Krieg wie derzeit in der Ukraine.

Natürlich ist die Bundesrepublik mit Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und den vielen Krankenhäusern gut aufgestellt. In regelmäßigen Übungen werden Einsätze und deren Koordinierung durchgespielt. Doch nicht immer passieren Ernstfälle an schnell erreichbaren Brennpunkten. Merkwürdigerweise bleiben viele defekte Lkw ausgerechnet in engen Autobahn-Baustellen liegen, sodass sich die Helfer erst durch den Rückstau quälen müssen.

Im Ernstfall wäre es also super, wenn jeder helfen könnte. Doch statt zum Verbandskasten greifen viele erst zum Handy. Andere würden gern helfen, trauen sich aber nicht. Verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse würden diese Angst nehmen. Und dazu beitragen, die Gesellschaft, also uns alle, noch besser zu beschützen.