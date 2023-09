Leitartikel: Kommen zwei Wessis erstmals in den Osten ...

Nils R. Kawig kommentiert den Status der Deutschen Einheit

Es klingt wie ein Witz und ist doch so geschehen: Kommen zwei junge Männer zum Arbeiten nach Ostthüringen – und sind hellauf begeistert. So schön hätten sie sich den Osten nicht vorgestellt. Der Hamburger und der Ruhrpottler staunen.

Erstaunlich, dass dieses Beispiel kein Einzelfall ist. Allem Anschein nach sind die Ostdeutschen neugieriger auf ihre Landsleute im Westen. Anders lässt es sich kaum erklären, warum jeder sechste Westdeutsche (17 Prozent) noch nie in den neuen Bundesländern war. Umgekehrt trifft das nur auf 2 Prozent der Ostdeutschen zu. So hat es Infratest im Jahr 2019 ermittelt. Unwahrscheinlich, dass sich das in den Corona-Jahren stark veränderte.

Was sich verändert hat, ist die Stimmung im Land. Kurz vor dem 33. Jahrestag der Deutschen Einheit hat sie einen Tiefpunkt erreicht. Demokratieskepsis und Unzufriedenheit nehmen zu, was womöglich auch auf die immer noch bestehenden Unterschiede zwischen Ost und West zurückzuführen ist. Allem voran drückt sich das in wirtschaftlichen Daten aus.

Riesig ist der Abstand bei privaten Immobilien- und Geldvermögen: Da haben die Ossis nur halb so viel auf der hohen Kante. Und, schlimmer noch: Zwischen 1990 und 2019 ist die Bevölkerung im Westen um 5,4 Millionen Menschen gestiegen, gleichzeitig im Osten um 2,2 Millionen geschrumpft. Das ist das Gegenteil von deutscher Einheit; hier hat eine Spaltung stattgefunden, die sich kaum heilen lässt. Es bleibt also viel zu tun: Mit überraschenden Begegnungen fängt es an.

Sehen Sie das genauso? Oder sind Sie anderer Meinung? Schreiben Sie uns: leserbriefe-otz@funkemedien.de