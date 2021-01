Leitartikel: Lernen will gelernt sein

Erkenntnisgewinn allein genügt nicht. Man muss sein erworbenes Wissen auch anwenden. In der Pandemie sieht man viele Dinge, die falsch gemacht werden. Und wenig richtig. Obwohl man aus Fehlern lernen könnte.

Wir wissen mittlerweile beispielsweise, dass Deutschland ein digitales Armutsland ist. Das ist nicht erst seit Corona bekannt. Aber durch den Zwang, zu Hause zu arbeiten oder zu lernen, ist dies auch vielen Menschen bewusst geworden, die fehlenden Empfang für Mobilfunkgeräte und müde Internetleitungen für eine übertriebene Meckerei von verwöhnten Digital-Süchtigen hielten. Dabei wird bereits seit Jahren der Rückstand Deutschlands bei der digitalen Infrastruktur beklagt. Die Politik behauptet zu handeln. Entscheidendes ist nicht passiert.

Dass bereits im Jahr 2013 das Robert-Koch-Institut dem Bundestag zur Vorsorge gegen eine Pandemie in der Bevölkerung die Anschaffung von Masken zum Schutz von Mund und Nase empfahl, ist hinreichend bekannt. Niemand hat auf die Virologen gehört. Das lässt sich nachträglich auch nicht ungeschehen machen. Nun sind aber nach einem Jahr Corona-Pandemie immer noch nicht genügend Masken verfügbar – wie erklärt der Volksvertreter das nun seinem Souverän? Es genügt doch nicht, zu erklären, warum es einen Mangel gibt und wer ihn verursacht hat. Das hilft niemanden weiter. Der Mangel muss beseitigt werden. Mancher wäre besser seltener in einer Talkshow, dafür häufiger auf einer Handelsplattform unterwegs.

Verheddert haben wir uns zudem in unserer Verwaltungsbürokratie mit mehreren Ebenen. Kanzlerin, Minister und Landeschefs können viel ankündigen und gutheißen. Wenn das Testen auf Viren dann aber in der Praxis an überforderten Kommunen oder in Pflegeeinrichtungen hängen bleibt, weil man oben etwas verspricht, was man unten nicht halten kann, muss uns der Misserfolg nicht wundern.