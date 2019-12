Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Mehr Boyan, weniger Greta

Was mag den meisten Menschen in Deutschland wohl von diesem Jahr in Erinnerung geblieben sein? Kriege, Terrorismus, gewalttätige Ausschreitungen bei Demonstrationen in Indien, Chile, Hongkong oder dem Libanon?

Nein, es war die Reisetätigkeit einer Jugendlichen aus Schweden, die für das Klima predigt und dafür weit rum kommt. Dass Greta Thunberg bei ihrer Rückreise von Madrid nach Schweden per Zug durch Deutschland musste, veranlasste sogar Bundesminister und Ministerpräsidenten zu Stellungnahmen. Einige Medien präsentierten Grafiken über die Reiseweg von Greta.

Dabei täte uns viel mehr Boyan gut. Aber Boyan Slat hat keine niedlichen, blonden Zöpfe. Der niederländische Erfinder hat ein passives System entwickelt, mit dem man Plastikmüll aus dem Wasser fischen kann. Denn über diese Umwelt­verschmutzung hatte sich Boyan geärgert, als er sie im Alter von 16 Jahren entdeckt hatte.

Weil Boyan ziemlich schlau ist, hat der junge Mann sein System zum Einsammeln von Plastikmüll vor allem für Flüsse konzipiert. Denn wenn man sich weniger über bunte Bilder aus dem Fernsehen empört, als vielmehr mit geografischen Zusammenhängen befasst, stellt man ganz schnell fest, dass der meiste Plastikmüll über die Flüsse in die Weltmeere gelangt. Fängt man den Müll schon in den Flüssen ab, kann er gar nicht erst in die Ozeane gelangen.

In Indonesien und Malaysia wird das System bereits eingesetzt. Eine Testanlage gab es in Japan. In Asien wird nämlich eher gehandelt, in Deutschland hingegen wird mehr geschwätzt und gepredigt. Predigen hilft den Gläubigen in der Kirche, nicht aber, wenn man etwas gegen Umweltverschmutzung tun will.

Für 2020 und die folgenden Jahre brauchen wir also viel mehr Boyan und viel weniger Greta.