Leitartikel: Partei zwischen Egon Krenz und Birgit Keller

Kurz war seine Amtszeit als SED-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzender der DDR, lange die Erinnerung an ihn: Egon Krenz. Knapp vier Jahre saß der Mann in Haft. Für ihn gilt, was für alle Straftäter in der Bundesrepublik gilt. Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach Verbüßung der Haft gilt als Hauptziel des zeitgemäßen Strafvollzugs.

Diese Resozialisierung kann nur gelingen, wenn Verurteilte später auch selbst zur gedanklichen Umkehr bereit sind. Bei Krenz, der den in Stasi-Akten verbürgten Schießbefehl gegen die eigenen Bürger nach der Haft ebenso leugnete wie seinen Betrug bei den Kommunalwahlen der DDR im Mai 1989, ist da wohl nichts mehr zu resozialisieren.

Dies als Unterscheidung zu den früheren SED-Parteikadern in der Thüringer Linkspartei herauszuarbeiten, macht Sinn. In wenigen Tagen wird die frühere SED-Funktionärin Birgit Keller für die Linkspartei gewissermaßen in das Himmelreich der parlamentarischen Demokratie eintreten. Als neue Landtagspräsidentin wird sie Hüterin eines frei gewählten Parlamentes und dessen Abgeordneten.

Keller ist nicht nur frei nach Leo Tolstoi eine reuige Sünderin, sondern aktive, geläuterte Repräsentantin einer demokratischen Gesellschaft. Als direkt gewählte Landrätin hat sie demokratische Eignung ebenso nachgewiesen wie als Ministerin im Regierungskabinett ihres linken Parteifreundes Bodo Ramelow. Die Amtsführung war allerdings eher unspektakulär. Bei ihren Wählern ist die sympathische Keller beliebt. Ihr Direktmandat gewann sie kürzlich mit mehr Stimmen als ihre Linke-Landespartei. Und die hatte es ja schon auf ein Rekordwahlergebnis gebracht.

Es ist also nicht mehr seriös, die Linkspartei in Thüringen pauschal auf das umfangreiche Sündenregister der SED zu reduzieren. Das ist allerdings billiger, als sich inhaltlich mit ihr messen zu müssen.