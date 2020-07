Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Polemik tumb, Gesten obszön

Ob es an der Corona-Pandemie liegt oder das Klima in unserer Gesellschaft generell gereizter und aggressiver geworden ist? Manchem Menschen wird mulmig, wenn er von randalierenden jungen Leuten hört, von nächtlichen Überfällen in Erfurt, von Demonstrationen politischer Extremisten in Jena oder Altenburg. Was ist da nur geschehen?

Auch im Parlament von Thüringen, dem Landtag, dominiert momentan nicht das beste Argument, sondern diktieren tumbe Polemik, Beleidigungen und obszöne Gesten die Nachrichtenlage. Ist das ein Ausdruck dessen, dass zwei extreme Parteien mit teilweise radikalen Ansprüchen die Mehrheit haben? Dann trüge der Wähler die Schuld, denn er hat die starke Rolle von Linkspartei und AfD so bestimmt. Im Frühjahr 2021 hätte er es dann auch selbst wieder in der Hand, für Ordnung zu sorgen: Die besten Argumente einer regierenden Koalition gestalten die Politik Thüringens und nicht inhaltsleere Pöbeleien. Es fehlt momentan an allem. Weder gibt es eine mehrheitsfähige Regierungskoalition, noch bleiben uns die verbalen Entgleisungen von AfD und Linkspartei erspart.

Die Kuriositäten um die wiederholten Versuche in Thüringen, einen Ministerpräsidenten zu wählen, haben dazu geführt, dass das Bundesland im Herzen Deutschlands oft die bundesweiten Schlagzeilen dominierte. Eine Ehre von zweifelhaftem Wert, auf die die Bevölkerung in Thüringen gern verzichten kann.

Politiker haben unbestritten eine Vorbildfunktion. So bestimmen sie das Klima einer Gesellschaft mit, auch wenn nicht für jede Gelegenheit Verordnungen oder Gesetze notwendig sind, um ein gutes Miteinander zu bewirken.

So gesehen war die Schwächung der politischen Mitte in Thüringen nicht erfolgreich. Sie hat nicht für klare Mehrheitsverhältnisse gesorgt und die Qualität der politischen Diskussion verschlechtert.