Leitartikel: Regieren oder opponieren?

Bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr sind es noch viele Monate hin. Doch die Parteien sortieren sich schon mal mit Bundeskonferenzen. Die Grünen waren virtuell im Internet unterwegs, die AfD stationär mit Maske. Auch inhaltlich unterscheiden sich beide Parteien stark. Vor allem deshalb, weil die Grünen in elf Landesparlamenten mitregieren. Es wird mit jedem regiert, der sich nicht wehrt – außer mit der AfD. Deshalb liest sich das Grundsatzprogramm der Grünen auch so, dass viele sich wiederfinden können und natürlich Mode-Themen wie der Klimaschutz nicht vergessen werden. Am besten natürlich, das muss jetzt sein, nachhaltig. Die Grünen versprechen beispielsweise eine bessere Zukunft. Wie löblich! Und preisen etwas, was wir in Thüringen nur allzugern hören, nämlich den Ausgleich zwischen den ländlichen Räumen und den Städten. Von der Partei der Feldhamster hier im Bundesland, die ja an der Regierung beteiligt ist, hat man in der Praxis aber noch keine Impulse dazu bekommen.

Die AfD weiß noch nicht so wirklich, wo sie hin will. Wollen ihre Wähler auf immer ihre Stimme in den Tiefen der wirkungslosen Opposition verschwinden lassen? Bleibt die AfD allein die Partei der plumpen Mätzchen, Nutznießer der Demokratie, über die sie sich billig bis primitiv lustig macht?

Die Auseinandersetzung zwischen Parteichef Jörg Meuthen und den rechtsradikalen Querulanten hat weniger etwas mit West und Ost oder Angstschweiß vor dem wirkungslosen Atem des Verfassungsschutz zu tun, sondern mehr mit der Frage, ob sich die AfD regierungsfähig mäßigen kann.

Da könnte die Partei, Überraschung, von den Grünen lernen. Deren Einfluss auf regierendes Handeln in den Ländern und auch im Bund wurde erst möglich, nachdem sich keine Fundamentalisten mehr fanden, die sich auf den Oppositionsbänken anketteten.