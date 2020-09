Leitartikel: Schneeballschlacht an der Börse

Die Inflationsrate in Thüringen lag im August bei 0,2 Prozent. Für die Menschen in dem ostdeutschen Bundesland, wenn sie Geld auf der hohen Kante haben, keine schlechte Nachricht. Das Ersparte verliert momentan kaum an Wert.

Nicht wegen Corona, aber dadurch offenbar sichtbarer, sind eine ganze Reihe von kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft. Man könnte auch sagen: Die Abteilung Volkswirtschaft des kapitalistischen Wirtschaftssystems muss neu geschrieben werden. Seit vielen Jahren bemüht sich die Europäische Zentralbank (EZB) darum, eine Inflationsrate um etwa zwei Prozent herum zu erreichen. Dazu werden die Märkte in den Euro-Ländern mit Geld geflutet. Wer viel hat, soll es bitteschön ausgeben, sonst muss er Strafzinsen zahlen.

Null Inflation, lautet die Weisheit der EZB, birgt die Gefahr rückläufiger Preise, sinkender Einnahmen, sinkender Löhne. Das ist aber nicht der Fall. Das gegenwärtige Inflationsniveau von eher null Prozent, trifft – abgesehen von Mineralöl – auf steigende Preise, wie jeder Haushaltsvorstand im Supermarkt, beim Friseur oder in der Gastronomie merkt. Zuviel Geld im Umlauf spiegelt sich nicht automatisch im Inflationsindex wieder, weil dieser die Preise nicht exakt abbildet.

Auch der Seismograph für die wirtschaftliche Entwicklung, die Börse, weist einen Defekt auf. Die wirtschaftliche Entwicklung ist stark rückläufig, trotzdem werden an der Börse Aktien gekauft, als gäbe es morgen keine mehr. Weil mit Immobilien kaum noch Geld zu verdienen ist, nirgendwo mehr Zinsen gezahlt werden, versucht sich das Geld an der Börse zu vermehren. Erträge von Unternehmen spielen keine Rolle, sondern das Prinzip Schneeballsystem. Viele Käufer lassen die Preise steigen. Also schnell noch mitkaufen, auch wenn die erworbenen Unternehmensanteile keine Substanz haben. Mal sehen, wie lange diese Form der Geldvermehrung trägt.