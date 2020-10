Leitartikel: Starkes Land, schwache Führer

Wählen darf Deutschland nicht – aber es wird vom Ausgang betroffen sein. Traditionell schlägt das Herz der Deutschen mehrheitlich eher für die Demokraten in den USA. Das muss nicht wundern. Die Existenz einer Krankenversicherung für jeden Bürger ist in Europa ein Standard unter sozialen Errungenschaften. Den Republikanern, der Partei des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, gilt eine Krankenversicherung als sozialistisches Teufelszeug, das verboten gehört.

In den vier Jahren seiner Präsidentschaft hat Trump für dauerhafte Aufregung gesorgt. Nie war das Verhältnis der USA zu Europa und zu Deutschland so schlecht wie in der Ära des Immobilienunternehmers. Mit der Behauptung, die Vereinigten Staaten zuerst sehen zu wollen, das berühmte „America First“, holzte sich Trump mit Drohungen und Verwünschungen durch die Handelsbeziehungen seines Landes. Innenpolitisch hat wohl lange kein US-Präsident mehr die amerikanische Nation so gespalten wie Trump. Zudem sind seine vollmundigen Versprechungen auf der Strecke geblieben. Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus in seinem Land hat er versagt, weil sich eine Pandemie nicht mit Ignoranz aufhalten lässt. Dennoch gibt es glühende Anhänger, die seinen permanenten Schönfärbereien mächtig auf den Leim gehen, die nicht begreifen wollen, dass es Trump nicht um Amerika, sondern um Trump geht. „Trump First.“ Entsprechend mies wirken seine Umfragewerte im Duell mit dem Demokraten Joe Biden, der noch älter ist als der alte Mann Donald Trump. Das sagt noch nichts aus. Vor vier Jahren sahen die Umfragen auch die Demokratin Hillary Clinton vor Trump. Sie verlor dennoch die Wahl.

Man würde den Amerikanern wünschen, dass sie einen Präsidenten finden, der die Nation eint. Eine Nation, die stark ist, aber immer unter schwachen Führern leidet.