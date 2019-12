Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Tempo 140 als Kompromiss?

Der Horrorunfall auf der Autobahn 4 am zweiten Weihnachtsfeiertag kracht mit voller Wucht in die wieder aufgeflammte Debatte um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Der Tacho eines verunglückten Fahrzeuges war bei 240 Kilometern pro Stunde stehen geblieben. Der junge Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Solche Nachrichten schocken nicht nur in der Weihnachtszeit.

Es gibt also gute Gründe jenseits des Klimaschutzes, die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen zu beschränken. Das menschliche Hirn reagiert bei höherem Tempo nicht schneller oder langsamer auf neue Verkehrssituationen, aber das Fahrzeug bewegt sich in der Reaktionszeit halt viel weiter. Und der Bremsweg wird deutlich länger.

Ich selbst gelte als Redaktionsschleicher, da ich oft nur Tempo 120 bis 130 auf der Autobahn fahre (nein, nicht dauerhaft auf der mittleren und linken Spur). Oft hatte sich gezeigt, dass bei den Fahrten zwischen Gera und Jena angesichts bestehender Kurzlimits auch bei höheren Geschwindigkeiten auf freien Abschnitten kaum mehr als zwei, drei Minuten zu sparen sind. Bei 130 Kilometern pro Stunde fährt es sich entspannter. Einmal hatte ich es dieses Jahr doch eiliger. Aber bei Stadtroda war ein Auto in die linke Leitplanke gekracht. Nur mit Mühe konnte ich trotz großen Sicherheitsabstandes ausweichen.

Umwelt und Geldbeutel profitieren von niedrigerem Tempo. Die wegen des Luftwiderstandes nötige Leistung wächst kubisch und damit der Verbrauch bei höherem Tempo stark. Ein 100er Limit auf Autobahnen halte ich für unangebracht. Mit Tempo 130 kann ich leben. In Österreich zeigt ein Pilotversuch, dass bei Tempo 140 die Unfallzahlen niedriger sind als beim derzeitigen 120er Limit. Vielleicht ist 140 der optimale Kompromiss zwischen Freiheit, Umwelt und Sicherheit?