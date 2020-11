Leitartikel: Teuer, dafür schön langsam

Die Witze-Industrie muss nicht trauern: Mit der Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg ging zwar ein Objekt jahrelanger Erheiterung verloren. Aber wenn es um das Bauen geht, ist in Deutschland immer für Witze-Nachschub gesorgt. Stuttgart 21 nennt sich ein Bahnknoten-Projekt in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Man kann es bereits auf Stuttgart 25 umbenennen, denn entgegen der Planung wird es nicht im kommenden Jahr fertig.

Soweit muss man aber gar nicht reisen. Thüringen genügt. Erfurt 25 wird auch erst 30 fertig. Sicherheitsbehörden sollten unter dem neuen Dach des Innenministeriums zusammenziehen. Das neue Großgebäude ist allerdings erst durch Landeskriminalamt und Bereitschaftspolizei bezogen. Das Innenministerium selbst und der Verfassungsschutz folgen in zehn Jahren - und nicht wie ursprünglich vorgesehen in fünf. Ein Witz? Nein. Das ist deutsche Baurealität. Fast nichts wird in geplanter Zeit fertig und kostet wesentlich mehr als vorgesehen. Bauen in Deutschland heißt: Teuer, aber dafür schön langsam.

Baustellen auf Autobahnen oder innerorts ziehen sich im Schneckentempo dahin. Tagelang stehen die Baustellen leer. Von Bauarbeitern weit und breit keine Spur. Nicht nur Infrastruktur und öffentliche Dienstgebäude sind betroffen. Auch das private Wohnen wird mit schöner Regelmäßigkeit teurer. Selbst das Corona-Jahr 2020 hat daran nichts geändert. Miet- und Kaufpreise für Wohnungen und Häuser sind weiter gestiegen. Mangel an Kapazitäten in der Baubranche tragen ebenso dazu bei wie hohe Grundstückspreise und mehr als 3000 Normen, darunter Auflagen zur Erreichung der Klimaschutzziele. Alles treibt die Kosten.

Nun plant die Bundesregierung ein neues Gesetz, das Kommunen erlaubt, mehr und schneller Bauland auszuweisen. Könnte zu mehr Wohnangebot führen. Mal sehen, ob dies auch die Preise drückt.

Das könnte Sie auch interessieren: