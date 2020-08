Leitartikel: Von Legehennen und Flughäfen

Jörg Riebartsch zur Frage, wie wichtig man in Thüringen Lehrer nehmen will.

MeTiWoLT – keine Sorge: Sie lesen hier keinen Schreibfehler, sondern die Abkürzung für eine Tätigkeit der Thüringer Tierseuchenkasse. Sie steht für „Mehr Tierwohl für Legehennen in Thüringen“. Die Seuchenkasse ist eine Landesbehörde und findet entsprechend ihren Niederschlag im Haushalt des Freistaates, über den in diesen Wochen gerungen wird.

Um die Frage zu stellen, welche Prioritäten mit solch einem Haushalt gesetzt werden, nutzen manche Politiker momentan lieber den Erfurter Flughafen, an dem das Land maßgeblich beteiligt ist. Der Flughafen, bereits vor Corona nicht gerade durch übermäßige Flugbewegungen aufgefallen, verschlingt jährlich Millionen. Es ist ein sehr teures Vergnügen, sich einen internationalen Flughafen zu leisten. Der zuständige Minister, Benjamin-Immanuel Hoff von der Linkspartei, will das Vergnügen gern beibehalten. Wegen der Arbeitsplätze.

Nicht leisten will sich die rot-rot-grüne Landesregierung dagegen 900 zusätzliche Lehrer, die Kultusminister Helmut Holter – auch Linkspartei – fordert. Selbst wenn man davon ausgeht, dass Holters Forderung maßlos übertrieben ist, so bleibt eine Kernaufgabe von Politik zurück: Die Entscheidung, welche Prioritäten man setzt, wenn man sich nicht alles leisten kann, weil Einnahmen zurückgehen und man bereits zu sehr verschuldet ist.

Investiert man also in die Zukunft des Landes, in dem man wenigstens 100 zusätzliche Lehrerstellen schafft, gegen Unterrichtsausfall und für eine gute Bildung unserer Kinder? Oder pulverisiert man weiter Jahr auf Jahr Millionen Euro, um eine nutzlose Infrastruktur in Form eines Flughafens künstlich zu beatmen oder Filme zu drehen, in denen Legehennen als Zeichen des Tierwohls gestreichelt werden?

Die Parlamentarier in Thüringen können nun beweisen, ob sie in der Lage sind, Prioritäten zu setzen, die auf die Zukunft des Landes einzahlen, statt auf Prestige-Projekte.