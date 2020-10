Leitartikel: Von Nagern und Giftspritzen

Nager gelten oft als possierliche Tiere, beißen sich fest. Manche drehen sich den ganzen Tag im Rad. Andere wühlen sich durchs Feld. Die eine Art, der Goldhamster, kommt meistens aus dem Zoofachgeschäft und bevölkert vorübergehend die Kinderzimmer. Der andere Wühler, der Feldhamster, sorgt unterirdisch für Umwälzungen. Dann gibt es noch einen Nager, der ist nicht beliebt, wird gejagt und vergiftet. Pech also, wenn man als Feldmaus auf die Welt kommt. Dann gilt man als Schädling, bedroht des Ackers Frucht.

Der Einsatz von Giften gegen Feldmäuse nagt auch an den Wurzeln von Landesregierungen. So hat sich die von Thüringen ausgiebig öffentlich damit beschäftigt, ob und wie auf den weitläufigen landwirtschaftlichen Flächen Mittel eingesetzt werden, die den frechen Mäusen erfolgreich nach dem Leben trachten. Wer hingegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, das Beschaffungswesen für Lehrkräfte oder die rückständige Digitalisierung für wichtiger hält, wird an der Themenlage der rot-rot-grünen Minderheitsregierung ganz schön zu knabbern haben.

Nachdem sich insbesondere Linke und Grüne an der Frage der Tötungsabsicht festgebissen hatten, vermutlich waren zumindest verbale Giftspritzen im Einsatz, gibt es einen Kompromiss, den man nur im abgeschotteten Raum eines Hamsterrades finden kann: Vergiften darf der Bauer, wenn er ein Gutachten hat, dass kein Feldhamster weit und breit sichtbar ist. Oder der Landwirt guckt in Begleitung des Pflanzenschutzdienstes selbst mal nach, wo denn die kleinen Hamsterchen abgeblieben sind.

Feldhamster ernähren sich übrigens auch von Feldfrüchten. Weil es aber viel weniger von ihrer Sorte gibt als von Mäusen, hat sie die klar bessere Lobby in der Politik.

An der ohne Mehrheit handelnden Koalition aus Linke, SPD und Grünen nagt offenbar ganz gehörig der Zahn der Zeit.

Nach Feldmaus-Kompromiss: Unmut über Hürden bei Gifteinsatz