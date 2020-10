Leitartikel: Wenig durchdacht

Eine Umschichtung der Ferien hätte zumindest diesen Vorteil: Schüler und Lehrer müssten sich zwei bis vier Winterwochen weniger durch die Frische ihrer quergelüfteten Klassenzimmer bibbern. Ansonsten ist der Vorschlag von Unionspolitikern weit entfernt von den Realitäten. Und er kommt zur Unzeit.

Da sind die Eltern, die sich gerade genervt durch das Beherbergungsdurcheinander der Herbstferien kämpfen müssen. Ihnen stecken noch die Erfahrungen der Schulschließung im Frühjahr in den Knochen, sie fragen sich angesichts solcher Vorstöße, wer in den verlängerten Ferien im Winter ihre Kinder betreuen soll. Und was dann aus dem Sommerurlaub wird, wenn die Zeit kürzer ausfällt, die Urlaubspläne in den Unternehmen aber abgestimmt sein müssen.

Ein ähnliches Organisationschaos würde in den Schulen ausbrechen, die sich gerade erst nach Monaten im Ausnahmezustand wieder im Regelbetrieb befinden. Mit Unterrichtsplänen, die wegen der Lücken in den Lehrerzimmern ohnehin oft fragile Angelegenheiten sind, und die dann wieder einmal schnell umplanen müssen.

Ein kleiner Schul-Lockdown

Und da sind vor allem die Schüler, die in den ersten Wochen des Schuljahres endlich wieder einen halbwegs normalen Schulalltag erleben und die Versäumtes nachholen. Für sie kämen die ungeplanten XXL-Ferien im Winter fast schon wieder einem kleinen Schul-Lockdown nah.

Den gilt es zu verhindern, und dass angesichts der Entwicklung alle möglichen Präventionen durchbuchstabiert werden, ist richtig. Richtig ist aber auch, dass Schüler, Lehrer und Eltern nach den schwierigen vergangenen Monaten für Schulen eine Grundverlässlichkeit der Abläufe brauchen, jedenfalls so lange die Pandemie das zulässt.

Das scheint in Thüringen mit seinem Ampelplan und den vergleichsweise geringen Infektionszahlen derzeit noch gut steuerbar zu sein. Insofern kann man ausnahmsweise fast froh darüber sein, dass Schulpolitik nicht in Berlin gemacht wird.

Das könnte Sie auch interessieren: