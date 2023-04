Leitartikel: Wer macht mit im OTZ-Leserbeirat?

Nils R. Kawig lädt herzlich ein. Bewerbungsfrist beginnt jetzt.

Die Ostthüringer Zeitung ist für ihre Leser da. Unser Motto lautet: „Wir sind Heimat.“ Damit das auch künftig so bleibt, suchen wir einen noch engeren Austausch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser – und gründen einen Leserbeirat.

Wir wollen wissen, was Sie bewegt, welche Themen Sie interessieren, was Sie gerne lesen und was Ihnen vielleicht auch zu viel ist. Ihre Meinung zählt. Deshalb suchen wir zwölf Abonnentinnen und Abonnenten, die sich in diesem ehrenamtlichen Gremium an der Seite der Redaktion für noch mehr Lesernähe einsetzen wollen.

Gefragt sind Frauen und Männer aus allen Altersgruppen, allen Berufen und aus allen Regionen, in denen die Ostthüringer Zeitung erscheint. Sie werden über zwei Jahre hinweg immer wieder tiefe Einblicke in die redaktionelle Arbeit erhalten. Bei den Treffen werden die Beiratsmitglieder über aktuelle Entwicklungen informiert sowie in die Debatten zur Zukunft der Zeitung einbezogen. Der Beirat tagt in der Regel viermal pro Jahr – aller Voraussicht nach in Gera.

Vertreter aus Chefredaktion, Ressorts und Verlagsleitung stellen sich dabei Ihren Fragen und nehmen Anregungen entgegen.

Ab sofort können sich interessierte Leser bei uns bewerben. Wir wollen wissen, was Sie mit der OTZ verbindet und warum Sie sich in den Leserbeirat einbringen wollen. Bitte senden Sie uns ein kurzes Bewerbungsschreiben und einen Lebenslauf per E-Mail an folgende Adresse: chefredaktion@otz.de. Einsendeschluss ist Montag, 8. Mai.

Aus den Bewerbern werden wir zwölf Beiratsmitglieder auswählen, die sich Ende Juni ein erstes Mal treffen. Wir freuen uns auf Sie!