Leitartikel: Zaudern ist keine Lösung

Eigentlich sind sich die meisten politischen Entscheider im Freistaat darüber einig, dass der Inzidenzwert an sich nicht aussagekräftig genug ist. Öffnungen oder Beschränkungen sollten nicht nur davon abhängig gemacht werden, wie viele Menschen sich, gemessen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, neu infiziert haben. Immerhin geht es bei der Bewältigung der Corona-Krise um die Frage: Wie belastbar ist das gesamten Gesundheitssystem? Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Ein einzelner Faktor hilft dabei kaum weiter. Deshalb sollte in den neuen Wert beispielsweise die Zahl der belegten Betten auf den Intensivstationen einfließen und wie es um die Impfungen besonders gefährdeter Personengruppen bestellt ist. Doch in den Verordnungen des Landes taucht immer wieder die Inzidenz als Maßstab auf. Warum eigentlich?

Auch im Orientierungsrahmen und Stufenplan ist das so, allerdings arbeitet man dort wohl mit einem Korridor, der eine Abweichung von der starren Zahl zulässt.

Wie das Gesamtwerk, der rot-rot-grünen Koalitionäre aussehen wird, darauf konnte sich das Kabinett am Dienstag aber nicht einigen. Auch die Entscheidung über die Nutzung der Luca-App steht weiter aus.

Vor allem bei den regionalen Lockerungen scheinen Linke und SPD unterschiedlicher Auffassung zu sein. Unter welchen Voraussetzungen beispielsweise Geschäfte wieder öffnen dürften, darüber gehen die Meinungen auseinander. Und während sich Ministerpräsident, Minister und Staatssekretäre noch in den Haaren liegen, gehen einzelne Kommunen ihre eigenen Wege.

Fast könnte man meinen, die Zeit drängt nicht, weil Thüringen bei den Infektionszahlen so gut dasteht. Bekanntlich ist das Gegenteil der Fall. Und fest steht: Zaudern löst keine Probleme.

