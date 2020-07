Elmar Otto zu Plänen für eine neue Vertretung in Berlin.

Leitartikel: Zweifel sind angebracht

Wenn ein Gebäude, das für umgerechnet zwölf Millionen Euro errichtet wurde, nach 20 Jahren für 17 Millionen Euro saniert werden muss, stellt sich durchaus die Frage der Verhältnismäßigkeit. So gesehen ist es nachvollziehbar, dass Thüringen erwägt, seine Landesvertretung in Berlin nicht zu renovieren, sondern nach Alternativen Ausschau hält.

Zumal die Lage vis à vis der Botschaft von Nordkorea schon immer ein wenig belächelt wurde, die Adresse Mohrenstraße für viele von je her das Gegenteil von politisch korrekt ist und selbst das kleine Thüringen im Chor der Bundesländer gerne etwas zentraler und repräsentativer logieren würde.

Es gibt also gleich eine Reihe von Gründen, warum sich Multiminister Benjamin Hoff entweder einen Neubau oder ein neues Mietobjekt vorstellen kann. Der Linke ist gleich in mehrfacher Hinsicht zuständig: Als Staatskanzleichef fällt die Vertretung beim Bund in sein Ressort. Als Infrastrukturminister ist er oberster freistaatlicher Baumeister.

Allerdings sind Zweifel an der Kalkulation für die Instandsetzung der Altsubstanz laut geworden. Wurden hier die Kosten vielleicht etwas hoch angesetzt, um die Entscheidung zu beeinflussen?

Überhaupt stellt sich die Frage, ob das Land aktuell keine anderen Probleme hat. Pandemiebedingt sitzen die Millionen zurzeit zwar vergleichsweise locker und neue Schulden gelten längst nicht mehr als Teufelszeug. Aber angesichts des beachtlichen Finanzbedarfs im Bildungswesen sowie des enormen Investitionsstaus bei kommunaler Infrastruktur werden die Pläne für eine hübsche Statthalterei an der Spree nicht überall auf Begeisterung stoßen.

Dass Überlegungen für den möglichen Abschied am alten Standort jetzt durchsickerten, dürfte Hoff kaum gefallen. Der gebürtige Berliner weiß um die Mechanismen des Marktes. Immobilien in der Bundeshauptstadt sind heiß begehrt und entsprechend überteuert. Wer zu früh preisgibt, wohin die Reise gehen soll, schwächt die eigene Verhandlungsbasis.

