Luftschloss im Güterverkehr

Der Bund lehnt die Elektrifizierung von Thüringer Bahnstrecken für den Güterverkehr ab.

Die Forderung, mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern, läuft ins Leere. Allerdings ist es ein Problem von Henne und Ei. Derzeit wickeln nur wenige Unternehmen aus Thüringen ihren Warenverkehr über die Schiene ab. Wenn nur zwei, drei solcher Firmen an einer Strecke anliegen, lohnt es sich nicht, eine Oberleitung zu spannen. Doch wenn immer ein Umspannen zwischen Diesel- und E-Lok notwendig ist, schreckt das auch mögliche Nutzer ab.

Seit der Wiedervereinigung hat sich die Zahl der Güterverladestellen in Thüringen deutlich reduziert. Natürlich wurden Anfang der 1990er Jahre viele Betriebe, für deren Transporte sich die Schiene lohnte, abgewickelt.

Die Bahn spielt vor allem dann ihre Stärken aus, wenn große Mengen von A nach B gebracht werden müssen. Gemischte Güterzüge sind hingegen selten geworden, zumal bei fehlendem eigenen Bahnanschluss die Waren zunächst zur Güterverladestelle transportiert werden müssten. Lkw gelten als flexibler, führen aber zur täglichen Blechlawine auf den Autobahnen. Abends drängen zu viele Lastzüge auf die Stellplätze.

Obwohl sich die Industrie in Thüringen gewandelt hat, werden viele Waren über Thüringen umgeschlagen. Bedenklich stimmt, wenn viele Logistikzentren fernab der Bahngleise entstehen. Siehe beispielsweise Amazon in Gera. Klar ist bei Paketdiensten alles auf den Lkw optimiert. Aber muss das für alle Ewigkeit so bleiben?

Auf der anderen Seite ist an eine schnelle Elektrifizierung sowieso nicht zu denken. Selbst für eine vielbefahrene Strecke wie die Mitte-Deutschland-Schiene dauert es vom Projektstart bis zum Abschluss der Arbeiten über zehn Jahre. Der Grund liegt im aufwendigen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Schnell auf mehr Elektrostrecken zu hoffen, ist ein Luftschloss.