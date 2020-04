Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Alle müssen mitmachen!

Abends im Stadtpark kommt derzeit ein ganz neues Lebensgefühl auf. Es lautet: Picknickdecke statt Straßencafé. Outdoor-Workout statt Hantelbank im Fitnessstudio.

In den Bezirken retten sich Szenekneipen mit Bier und Wein to go über die Krise, hippe Kunden versammeln sich auf Bürgersteigen. Mindestabstand? Kontaktsperre? #StayHome? Doch nicht bei dem blauen Himmel draußen. Warum dann nicht auch ein Treffen mit guten Freunden im Garten? Auf dem Balkon? Oder gleich in der Wohnküche?

Während sich Politiker, Virologen und Wirtschaftsexperten derzeit die Köpfe heiß debattieren über das richtige Maß an Lockerungen, Schulstart, Maskenpflicht, App und Massentests, macht sich in der Bevölkerung immer mehr ein Laissez-faire-Gefühl breit. Ist doch alles gar nicht so schlimm, steckt dahinter.

Tatsache ist: Noch halten wir das Coronavirus bundesweit in Schach, doch die Kurve steigt und damit die Gefahr, dass auch unser Gesundheitssystem der Pandemie nicht mehr gewachsen ist. Um Menschenleben zu retten, wäre dann ein harter Lockdown unausweichlich: Schule, Kindergarten, Läden, Parks bleiben zu, und zwar auf eine derzeit noch nicht absehbare Zeit.

Jetzt kommt es mehr denn je auf jeden Einzelnen von uns an – ob wir der Meinung sind, der Lockdown müsse gelockert werden oder verschärft, spielt dabei lediglich eine untergeordnete Rolle.

Die Maske etwa beim Einkaufen, demnächst beim Friseur, in der Schule oder am Arbeitsplatz wirkt nur, wenn wir wirklich alle mitmachen.

Ein Mundschutz, der lässig am Kinn herunter baumelt, ist nur noch eine Virenschleuder. Und: Wir müssen die Kontaktsperren ernst nehmen.

Also lassen wir diesen Sommer mal das Feiern, bleiben wir einfach zu Hause. Damit verhindern wir den totalen Lockdown, schützen uns, die anderen, das Gesundheitssystem – und letztlich auch die Wirtschaft.