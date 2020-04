Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Bitte nochmal überdenken

Jetzt wird es kompliziert: Bilden Sie bitte einen logischen Satz, in dem die Zahlen 800 und 27 vorkommen. Fällt schwer? Das wundert nicht.

Der Einzelhandel soll eine Chance erhalten, sich wiederzubeleben. Die Zeit drängt. Vielen Betroffenen steht das Wasser nicht mehr nur bis zum Hals, sondern längst darüber hinaus. Der Neustart sollte ab 20. April passieren dürfen. Dachte sich die Bundesregierung. Die Landesregierung von Thüringen dagegen meint, der 27. April, also eine Woche später, tut es auch noch.

800 Quadratmeter soll die maximale Größe der Ladengeschäfte sein, die wieder öffnen dürfen. Wann auch immer! Die Zahl stammt von der Bundesregierung. Aber 800? Weshalb nicht 5000?

Argumente gegen die Ladengröße von 800 und eine verspätete Öffnung am 27. April lassen sich reichlich finden.

Je größer ein Laden, desto leichter die Möglichkeit, Abstandsregeln einzuhalten. Je enger der Laden, umso enger steht die Kundschaft, es sei denn, man studiert die DDR-Gedächtnisschlange vor dem Laden wieder ein. Und wer misst eigentlich die 800 Quadratmeter nach? Die derzeit gefühlt abgetauchten Ordnungsämter bestimmt nicht. Und darf sich ein großes Geschäft auch mit Hilfe von Absperrungen, verschobenen Möbeln und Bändern künstlich auf 800 Quadratmetern reduzieren? Ja, sagt die Staatskanzlei, zeigt also, dass man auch flexibel sein kann.

Ladenöffnungszeiten sind keine Zwangsöffnungszeiten. Bereits heute dürfen Blumenläden wieder Ware verkaufen. Nicht alle Einzelhändler machen von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Die Sorge, der Einzelhandel sei mit einer Öffnung ab 20. April überfordert, ist nett gemeint, aber unnötig. Vollständig entmündigen muss man die Geschäftsinhaber nicht. Zur Öffnung gehören nämlich eine Menge Auflagen. Wer die nicht erfüllt, darf nicht öffnen, und zwar weder am 20. April, noch am 27. April oder zu einem anderen Zeitpunkt. Deshalb die Bitte an die Landesregierung noch mal über den 20. April nachzudenken.