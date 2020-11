Meine Meinung: Corona nur Verstärker

Jenoptik will Arbeitsplätze im Bereich industrielle Messtechnik abbauen, weil das Geschäft mit Partnern aus der Automobilindustrie nicht mehr so gut läuft. Das schlägt auf die Geschäftszahlen durch, die der Jenaer Technologiekonzern am Dienstag vorgelegt hat.

Die Corona-Pandemie verstärkt aber nur die Nöte, die sich davor in der Autobranche schon deutlich abgezeichnet haben. Der Wandel vom Verbrennungs- zum Elektromotor lässt die Hersteller zögern, weiter in Anlagen für noch sparsamere Aggregate zu investieren.

Mit seinen Technologien unterstützte Jenoptik diesen Trend, mehr Leistung mit weniger Kraftstoff­verbrauch zu realisieren. Doch neue Abgasnormen fordern von den Herstellern, sich stärker den Elektroantrieben zu widmen – weil sie nur so die vorgeschriebenen Flottenverbräuche erreichen können, die wiederum umgerechnet den maximal erlaubten Schadstoffausstoß nicht übersteigen.

Dem Jenoptik-Konzern kommt zu Gute, dass er mit seinen verschiedenen Technologiesparten breit aufgestellt ist. Das führt zwar in Zeiten des Aufschwungs dazu, dass sich möglicherweise eine der Sparten gegenläufig entwickelt und so die Rekordjagd bremst. Andererseits wirkt diese Struktur aber stabilisierend, wenn ein Bereich kriselt.

Der Jenoptik-Vorstand reagiert auf die Entwicklung und baut den Konzern um. So übernahm die Gesellschaft beispielsweise Trioptics, einen Spezialisten für die Prüfung optischer Komponenten und Sensoren in einer ausgewiesenen Zukunftsbranche. Die Jenaer stärken damit ihre Marktposition in Asien und im US-Markt bei Anbietern im Digital- und Kommunikationsbereich. Digitale Kommunikation profitiert von der Pandemie und wird auch danach weiter wachsen, weil viele Unternehmen gerade durch die Pandemie gemerkt haben, dass eine schnelle Video­konferenz manche teure Dienst­reise ersetzen kann.

Die Strategie des Jenoptik-Vorstandes, den Konzern durch gezielte Zukäufe zu stärken, ist richtig. Zumal diese bessere Margen als bisherige Geschäfte versprechen.

Warum Jenoptik Arbeitsplätze abbauen muss