Meine Meinung: Das Paradoxe der Vorsorge

Wir leben in einer Zeit des Vorsorgeparadoxons. Deutschland hat zum Beginn der Pandemie schnell und konsequent gehandelt. Damit ist es gelungen, das sprunghafte Wachstum der Corona-Fallzahlen zu stoppen. Weil bei einer exponentiellen Kurve der Anstieg von Tag zu Tag wächst, entscheidet der Startzeitpunkt von Maßnahmen darüber, ob Wochen später Schlimmeres zu verhindern ist. Jedenfalls gilt das beim Coronavirus wegen der langen Inkubationszeit. Der Verlauf in anderen Ländern bestätigt das.

Deutschland hat rechtzeitig reagiert, um eine Überlastung seines Gesundheitssystems zu verhindern. Die Klinikkapazitäten waren in vielen Regionen nicht ausgelastet. Was nicht bedeutet, dass die Ärzte keine schwersten Fälle zu behandeln hatten. Meist in Kombination mit Vorerkrankungen löste Covid-19 den Tod aus. Auch von Menschen, die noch Lebenszeit gehabt hätten. Aussagen, ob wir mit viel Aufwand nur Todkranke zu retten versucht haben, sind aus ethischen Gründen indiskutabel.

Schweden, das sehr liberal blieb, hat gemessen an der Bevölkerungszahl dreimal so viele Tote wie Deutschland zu verkraften. Unterm Strich führt hierzulande der in Summe milde Verlauf – nur möglich geworden durch die rigiden Einschränkungen – nun dazu, dass die Menschen diese Maßnahmen anzweifeln. Natürlich hat die Wirtschaft großen Schaden erlitten. Aber wie groß wären die Schäden ohne diese Schritte gewesen, wenn wir nun Massengräber ausheben müssten? Braucht es einen möglichst dramatischen Verlauf, um Maßnahmen zu rechtfertigen?

Manchmal stelle ich mir die Frage, ob sich nach einer heftigen Corona-Entwicklung zum Teil dieselben Menschen versammelt hätten, die nun für Grundrechte demonstrieren. Ich meine bewusst nur jene, die Fundamentalopposition ihr Geschäftsmodell nennen. Deren Kritik wäre in diesem Fall gewesen: Regierung absetzen, weil sie das Volk nicht vor Gefahren der Corona-Pandemie bewahrt hat. Deshalb sollte sich jeder umschauen, mit wem er Seite an Seite spaziert.