Meine Meinung: Das Scheitern der Ideologen

Man stelle sich vor, der Staat zwingt die feministische Partei „Die Frauen“ dazu, die Hälfte ihrer Wahllisten mit Männern zu besetzen. Oder die Rentner der „Grauen Panther“ müssen Studenten nominieren, wenn sie zu einer Wahl antreten. Das Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtes, wonach der Staat Parteien nicht zwingen darf, Frauen in gleicher Zahl wie Männer zur Wahl auf eine Liste zu nötigen, ist nachvollziehbar. Mit der Ideologie, unter verordnetem Einfluss des Staates werde man die Welt der Politik schon besser machen, scheitern Linke, SPD und Grüne. Es war absehbar.

Möglicherweise gibt es für Parteien ohnehin bessere Wege, Frauen für eine aktive Teilhabe an der Politik zu begeistern. Berufstätige Frauen mit Kindern haben beispielsweise keinen Bedarf an endlosen Nachtsitzungen, brauchen keine Kungeleien an bierseeligen Stammtischen, sondern suchen eher erfolgsorientierten Pragmatismus, statt heftig Wind zu machen und mit dem Pfauenrad zu schlagen.

Zudem liegt ein weiteres Problem vor, das parteipolitische Ideologen unterschätzen. Es gibt keinen Unterschied in der Bürgerferne, ganz gleich, ob der Berufspolitiker männlich oder weiblich ist. Denn berufstätige Frauen in Thüringen, die Kinder in Schule oder Kindergarten haben, wünschten sich in der Pandemie nichts sehnlicher als eine Betreuung ihres Nachwuchses. Da konnten aber Linke, SPD und Grüne nichts bieten. Und das, obwohl die drei Parteien ja bereits selbst und unabhängig beschlossen haben, ihre Listen nach Quotenregeln zusammenzustellen, also so viele Frauen in ihren Reihen zu haben, dass die Interessen von Frauen berücksichtigt sein müssten.

Entscheidend ist also eher die Nähe des Politikers zum Bürger und weniger sein Geschlecht.

Die Klage vor dem Thüringer Verfassungsgericht hatte die AfD angestrengt. Rot-Rot-Grün scheiterte nicht nur mit einem ideologischen Ansatz, sondern bescherte den Rechtsaußen hinter Fraktionsführer Björn Höcke im Parlament auch noch einen Triumph.

Schlau geht anders.

