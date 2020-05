Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Die Hälfte der Macht

Natürlich wäre es nur eine Krücke. So wie jede Quotenregelung würde auch die verpflichtende Geschlechterparität auf den Wahllisten nur ein Symptom bekämpfen. Aber die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte zeigt, dass sich das im Grundgesetz verankerte Gleichheitsprinzip eben nicht im Alleingang durchsetzt. Jedenfalls nicht dort, wo es um Macht geht, man muss sich nur an den Konferenztischen der großen Unternehmen umschauen. Und dort, wo Politik entschieden wird, ist sogar noch eine Rolle rückwärts möglich: Der Frauenanteil im Bundestag war schon mal höher, im aktuellen Landtag von Thüringen sitzen weniger Frauen als im alten.

In den Gremien der politischen Macht ist die Luft dünn, mit Regeln, die von Männern gemacht werden, bis hin zu Vorstandssitzungen, die sich gern bis in die Nacht ziehen. Darauf kann oder will sich nicht jede Frau einlassen und geht im Zweifel lieber in die zweite Reihe. Das mag mit zähen Rollenbildern zu tun haben aber auch mit den Strukturen im Innenleben einer Partei. Ein Paritätsgesetz wäre kein Allheilmittel, aber eine Chance, diese Strukturen aufzubrechen. Auch weil es Parteien zwingen würde, intensiv nach Wegen zu suchen, wie mehr Frauen für eine Parteiarbeit in der ersten Reihe überzeugen können. Es geht ja nicht um vorgeschriebene Abgeordnetenquoten, es geht um die Chance, gewählt zu werden. Und nein, es geht nicht nur um Frauenpolitik. Es geht um die weibliche Perspektive auf Politik, das ist ein Unterschied.

In der anstehenden Landtagswahl 2021 wäre das Gesetz ohnehin nicht zur Geltung gekommen, weil man diese schwierige Wahl nicht gefährden will. Nach der gestrigen Anhörung scheint es möglich, dass es verfassungsrechtliche Bedenken ganz kippen. Die Richter haben jetzt das Wort. Aber kein Verfassungsgericht verbietet es Parteien, sofern sie es nicht bereits tun, sich aus eigenem Antrieb in die Pflicht zu begeben. Es sei denn, sie gefallen sich als selbstgewisser Herrenbund.