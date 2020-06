Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Endlich mehr Tests, aber...

Es wird deutlich mehr Tests geben. Und das auch ohne Symptome. Dagegen ist nichts zu sagen. Tests helfen, Infektionsketten frühzeitig zu kappen. Das ist in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Kindergärten und Schulen unerlässlich. Zudem bedarf es der Gewissheit, wer Virusträger ist und wer nicht, damit die Corona-App ihre Wirkung entfalten kann.

Wieder hat sich Jens Spahn durchgesetzt. Um das Virus im Keim zu ersticken, wie er sagt. Einmal mehr ging er mit dem Kopf durch die Wand. Aufgetürmt hat sie sich vor allem bei den Kosten. Am Geld solle der Kampf gegen Sars-Cov2 nicht scheitern. Es sei viel teurer, zu wenig zu testen, als zu viel zu testen, so der Bundesgesundheitsminister. Kommen soll das Geld aus dem Gesundheitsfonds, in den die Beiträge der gesetzlich Versicherten fließen. Privat- und Nichtversicherte sind nicht beteiligt.

Beim Reihentest im Krankenhaus zahlt so womöglich die gesetzlich versicherte Krankenschwester den Test mit für den privat versicherten Chefarzt, der ein Mehrfaches verdient.

Gesundheit ist teuer. Das gilt gerade in Corona-Zeiten. Je nach geschätzter Anzahl der Tests schwanken allein die Kosten für die Massentests zwischen drei und zwölf Milliarden Euro. Noch weiß niemand, was das Plus an Intensivbetten, Beatmungsgeräten und personalintensiven Behandlungen am Ende kosten wird. Insider sprechen von einer Bombe, die nicht nur ins Gesundheitswesen eingeschlagen habe. Und Corona ist noch nicht vorbei.

Nichts geändert hat das Virus an den Merkwürdigkeiten zwischen gesetzlich und privat Versicherten. Warum ein Corona-Test nach der Gebührenordnung EBM für gesetzliche Kassen mit 60 Euro und nach der GOÄ für Private mit 130 Euro vergütet wird, ist schwer nachvollziehbar. Dass die einen die Tests für die anderen mitbezahlen sollen, stößt auch bei Letzteren auf Unverständnis. Vielleicht kann Corona dem Nachdenken über eine gerechte Lastenverteilung unter allen neuen Schub verleihen.