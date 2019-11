Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Erst denken, dann twittern

Du sagst mal Deine Meinung, und Schwupps ist der Job weg“, sprach Stephan Brandner, der Vorsitzende des Rechtsausschuss, noch bevor er gestern als solcher abgewählt wurde. Wenn es mal um Meinung ginge.

Bei Brandner, dem AfD-Politiker aus Gera, geht es weniger um Meinung. Es geht viel mehr um Stimmungsmache, Pöbeleien und polemische Herabwürdigung anderer Menschen. Wäre Brandner in der Lage zu argumentieren, statt fortlaufend in den sozialen Netzwerken aufzustoßen, käme niemand auf die Idee, ihn abzuwählen.

In den 70 Jahren, in denen es im Deutschen Bundestag Vorsitzende von Ausschüssen gibt, ist niemals zuvor einer abgewählt worden. Brandner nennt das selbst einen weiteren Tiefpunkt des Parlamentarismus, einen Tiefpunkt für die Demokratie in Deutschland.

Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Demokratie zeigt einem Politiker die Grenzen auf, der regelmäßig verbal aus dem Ruder läuft und offensichtlich nicht in der Lage ist vorher zu bedenken, was welche seiner Aussagen bewirken.

Brandner mangelt es an Verantwortungsbewusstsein. Politiker vertreten in öffentlicher Aufgabe das Volk. Das bringt sie selbst in eine Vorbildfunktion. Von Gewählten erwartet man deshalb zurecht auch deutlich mehr als unreflektiertes Stammtisch-Gegröle. Es ist also richtig, dass die Messlatte bei Abgeordneten höher hängt. Gerade bei der AfD, die sich gern als Wächter von Moral, Anstand und Gesetz sieht. Ansprüchen, denen Brandner nicht gerecht wird.