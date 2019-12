Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Flaches Land hat Vorrang

Ist es der richtige Ansatz, jetzt den ländlichen Raum gegen die Metropolen auszuspielen? Wenn Ex-SPD-Chef Andreas Bausewein nun seine Parteikollegen auffordert, die großen Städte nicht zu vergessen, hat das einen faden Beigeschmack.

Vielleicht spricht er auch im Namen von Jena, Gera, Eisenach und Weimar. Zuallererst spricht er aber für die Landeshauptstadt, deren Oberbürgermeister er ist. Dass Bausewein damit der Neiddebatte neues Futter gibt, ist unumgänglich. Denn wenn man sich die Erfurter Infrastruktur anschaut, fehlt es dort an nichts. ICE-Anschluss, Stadion, Zoo, Hotels und Hallenbäder… Die Liste ist lang.

Die Entscheidung, die das Land treffen muss, ist eigentlich eine andere: Will es Leuchtturmregionen, die im nationalen Maßstab mithalten können und so Industrie, Hochschulen und Fachkräfte anziehen, oder will es endlich eine flächendeckende Versorgung garantieren, die es allen ermöglicht, mit dem Nahverkehr schnell zum Arzt zu kommen oder ihn wenigstens per Telemedizin zu erreichen.

Wenn man ehrlich ist, stellt sich die Frage gar nicht.