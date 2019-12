Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Im Sinne der Transparenz

Noch immer verheißt der Doktortitel seinem Träger ein besonderes Ansehen. Ein Ansehen, das all jenen gegönnt sei, die sich den Titel in oft jahrelanger akademischer Kärrnerarbeit erkämpft haben. Doch was ist mit Arbeiten wie „Das politisch-operative Zusammenwirken der Diensteinheiten des MfS mit anderen staatlichen Organen,Wirtschaftsorganen und gesellschaftlichen Organisationen bei der Vorbeugung, Aufdeckung und Bekämpfung von Versuchen des Gegners, in der DDR eine politische Untergrundtätigkeit zu inspirieren und zu organisieren“? Dafür gab es 1977 an der Juristischen Hochschule des MfS in Potsdam die Note „magna cum laude“ – und für den Verfasser den Titel Dr.jur.

Diese Stasi-Doktortitel können nicht aberkannt werden. Aber ein Zusatz, der erklärt, unter welchen Umständen sie zustande gekommen sind, sollte Pflicht werden – im Sinne der Transparenz.

