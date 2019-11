Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Immer diese Reflexe

Fördern und fordern: Das findet der heimische Bundestagsabgeordnete Albert H. Weiler gut, weshalb er am Dienstag ungefragt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts kommentiert. Karlsruhe hat nämlich entschieden: Ja, der Staat darf Hartz-IV-Empfänger zu Erwerbsarbeit zwingen, aber er darf dabei nicht über die Stränge schlagen. Die Richter, findet Weiler, seien nicht mutig genug gewesen, hätte er sich doch bei Arbeitsverweigerung eine stärkere Kürzung der Leistungen als 30 Prozent gewünscht.

Ich weiß nicht, welche Reflexe ausgelöst werden, um immer nur an das Schlechte im Menschen zu glauben. Bekanntermaßen will Weiler ja auch Langzeitarbeitslose in den Wald schicken. Und Asylbewerber. Und Migranten. Um Bäume zu pflanzen. Eine bunte Randgruppen-Melange also als Antwort auf das deutsche Waldsterben. Die Ohne-Fraktion macht sich mit der heimischen Flora vertraut: Menschen ohne Heimat und Menschen ohne Geld.

Darf man eigentlich Politikern ihre Diäten kürzen, wenn sie wild und wüst daherreden? Kein Wort verliert der Politiker darüber, dass die Sanktionspraxis landauf, landab aus dem Ruder gelaufen ist.

Das Urteil ist aber auch ein Weckruf für eine grundlegende Reform des Systems. Da sind Sie gefragt, Herr Weiler.