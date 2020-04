Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Jetzt glaubwürdig bleiben

Die Ansteckungen mit dem Coronavirus gehen zurück, Deutschlands Sterberate ist im internationalen Vergleich erfreulich niedrig geblieben und in keinem Land gelten so viele Infizierte als geheilt wie in Deutschland. Klare Sache: Was Staat und Kommunen hierzulande an Ausgangsbeschränkungen verordnet haben, war bislang erfolgreich.

Belächelt wurde in Jena die Pflicht, in der Öffentlichkeit eine Gesichtsmaske zu tragen. Lachhaft? Nun, in Jena hat sich bereits den achten Tag in Folge niemand mehr mit dem Coronavirus infiziert. Alles gut! Geholfen hat hier und anderenorts die Disziplin der Betroffenen. Denn auf eine Überwachung durch Polizei und Ordnungsämter zu setzen, wäre falsch. So etwas kann nur funktionieren wenn die Politik Maßnahmen setzt, die überzeugend und einleuchtend sind; und obendrein erfolgreich.

Deshalb steht die Politik nun an einer gefährlichen Wegmarke. Gelingt es in den nächsten Wochen glaubwürdig zu bleiben?

In Jena musste eine Richterin einem Seelsorger den Weg in ein Pflegeheim ebnen, um dort einer Sterbenden beistehen zu dürfen. Das Bundesinfektionsgesetz sieht eine solche verständliche Ausnahme vor. Das Land Thüringen selbst hatte das aber in einer Verordnung übersehen und war so über das Ziel hinausgeschossen.

Das ist zunächst nur ein Beispiel und sollte uns nicht herausfordern, den Vorgang zu verallgemeinern. Es ist aber eine Warnung an das Land Thüringen und die Kommunen, den erarbeiteten Kredit nicht wieder zu verspielen. In den kommenden Wochen stehen wichtige Regelungen an, wieder ins gewohnte Leben zurückzukehren. Dabei haben berufstätige Eltern einen herausragenden Stellenwert. Wir brauchen dringend offene Schulen und Kindertagesstätten.