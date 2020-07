Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Kandidat Kemmerich

Gestatten: Kemmerich, Thomas L. Kemmerich. Fraktionsvorsitzender der FDP im Thüringer Landtag. Findet garantiert nicht nur jeden Fettnapf , sondern tritt zielsicher auch noch hinein. Der kürzeste Ministerpräsident aller Zeiten. Gemessen an den wenigen Tagen, in denen er im Amt war.

Nach Umfragewerten steht die FDP in Thüringen nicht berauschend da. Also wie immer. Und langsam müssen sich die Parteien des Freistaats für die Landtagswahl im kommenden Frühjahr positionieren. CDU und SPD suchen auch noch nach Vorsitzenden und Spitzenkandidaten.

Wie gut, dass es da die Bundesparteien gibt. Mit der Berliner Brille sieht man doch gleich viel besser, was gut für Thüringen ist. Das war beispielsweise schon bei der CDU so. Das kann die FDP auch.

Deshalb hat sich Christian Lindner gestern mit einem unerbetenen Ratschlag als Bundesvorsitzender der Freidemokraten zu Wort gemeldet. Seine Parteifreunde mögen doch bitte darauf verzichten, den Parteifreund Kemmerich noch mal kandidieren zu lassen.

„Landtagsfraktion und Landesverband der FDP in Thüringen handeln in eigener Verantwortung“, sagte Lindner Anfang Februar dieses Jahres, als sich Kemmerich überraschend mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ. Nun – das ist ja immerhin bald schon ein halbes Jahr her. Da kann man seine Meinung schon mal ändern. Auch wenn niemand das erbeten hat.