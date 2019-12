Florian Girwert ist Redakteur bei der Ostthüringer Zeitung in Eisenberg. Er findet die Verteilung des Geldes zwischen den Kommunen nicht gerecht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Kaum zu rechtfertigen

Auf den ersten Blick sind die Unterschiede beseitigt. Metaller in Ost und West verdienen das gleiche Geld.

Doch wenn man genau hinschaut, unterscheiden sich in den Tarifverträgen zwischen Ost und West zwei Zahlen wesentlich: Während im Westen seit Mitte der 1990er Jahre die 35-Stunden-Woche fest etabliert ist, sind es im Osten bis heute 38 Stunden. 2017 kam das Thema wieder in die Diskussion, die Beschäftigten forderten in Tarifverhandlungen vor den Werkstoren Gleichbehandlung. Ihnen ist nicht zu vermitteln, dass manche Firma, die Standorte hüben wie drüben unterhält, Mitarbeiter firmenintern auf Basis der geografischen Lage ungleich behandelt.

Natürlich sind auch die Einwände der Unternehmen berechtigt. Mehrkosten von acht Prozent beim Personal abfedern, das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich.

Nicht vergessen sollte man aber auch: Die Mehrheit der Beschäftigten nicht nur in dieser Branche in Thüringen arbeitet ohne Tarifbindung. Sie dürften sich künftig Stellenanzeigen bei tarifgebundenen Firmen noch ein wenig genauer anschauen.