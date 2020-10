Meine Meinung: Kein fauler Kompromiss

Die vier Buchstaben erschrecken: Gift.

Wer will damit schon zu tun haben und es auch noch großartig zum Einsatz gegen eine kleine Maus freigeben? Und dabei eventuell vom Aussterben bedrohte Tierarten gefährden?

Insofern musste der am Dienstag gefundene Kompromiss der Thüringer Landesregierung schwer fallen. Aber er ist kein fauler. Denn er begrenzt die Schäden für die geplagten Landwirte und beinhaltet zugleich den Schutz der seltenen Feldhamster.

Die gefundene pragmatische Lösung wirkt deshalb als gelungener Ausgleich der Interessen. Das zeigt sich auch daran, dass nicht nur die Bauern die Vereinbarung begrüßen, sondern sogar der Naturschutzbund. Auch er spricht von guten Ansätzen in der Vereinbarung und meint damit vor allem die hohen Auflagen für die Betriebe und die Einbeziehung des Pflanzenschutzdienstes.

Allerdings hat die Einigung im Kabinett mit den unterschiedlichen Ansichten im Agrar- und Umweltministerium sehr lange gedauert. Zu lange für zahlreiche Landwirte, die verständlicherweise immer das ernten wollen, was sie säen.

Durch die Mäuseplage ist ihnen das nicht gelungen, sie haben hohe Verluste mit enormen finanziellen Einbußen erlitten. Nun lässt sich mit dem genehmigten Einsatz von Gift nur noch ein Teil der Ernte retten.

Dass dabei die Flächen ausgeschlossen werden, in denen der Feldhamster noch lebt, ist logisch und notwendig. Das sehen auch viele Bauern so, die nicht selten sogar bestimmte Flächen als Schutzgebiete ausweisen und damit selbst alles dafür tun, um das Überleben des Feldhamsters zu sichern. Er ist eine nach EU-Recht streng geschützte Tierart, deren Population in Thüringen stark rückläufig ist. Das Vorkommen in Thüringen soll in den letzten Jahren auf fünf Prozent des ursprünglichen Bestands gesunken sein.

Gift kann also sicherlich keine Dauerlösung sein.

Gifteinsatz gestattet: Kabinett einigt sich bei Kampf gegen Mäuseplage