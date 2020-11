Meine Meinung: Konzertierte Zulagen-Aktion

Minderheitsregierungen führen zu Stillstand oder sind teuer. Das waren Befürchtungen, als sich Rot-Rot-Grün aufmachte, Thüringen ohne Mehrheit zu regieren. Genährt wurde das Ganze durch eine CDU, die mit dem Dreierbündnis zwar einen Stabilitätspakt schmiedete, aber betonte, nicht nur als Mehrheitsbeschafferin bereitzustehen, um Regierungsprojekte abzunicken. Und richtig: Die Zeiten, in denen Oppositionsfraktionen in erster Linie für den Papierkorb arbeiteten, sind vorbei.

So hat die Union im Landtag die Änderung des Besoldungsgesetzes auf die Tagesordnung gehoben. Ziel ist es, Zulagen für Lehrer zu ermöglichen. Wer etwa besondere Aufgaben wahrnimmt, soll 300 Euro monatlich zusätzlich erhalten. Referendare, die mindestens fünf Jahre an einer Schule in einer Bedarfsregion tätig sind, sollen 1000 Euro pro Monat bekommen.

Das klingt im Wettbewerb mit anderen Bundesländern um die klügsten Köpfe nach einer guten Idee.

Die Linke hält das aber nicht für zu Ende gedacht. Angesichts des Lehrerüberhangs an Gymnasien und Berufsschulen schlägt sie vor, dass diese Pädagogen eine Zeit lang in Regelschulen aushelfen. Weil auch an Grundschulen Personal fehlt, pocht sie zudem darauf, dass Grundschullehrer endlich so viel verdienen sollten, wie ihre Kollegen an Regelschulen und Gymnasien.

Auch das scheint eine sinnvolle Möglichkeit, Anreize zu setzen, damit sich junge Absolventen für eine Schule in Thüringen entscheiden.

So bleibt die Erkenntnis: Wenn alle ihre ideologischen Scheuklappen ablegen, könnte der Kampf gegen den Lehrermangel eine konzertierte Aktion werden. Und all das müsste nicht einmal den finanziellen Rahmen sprengen. Denn im Etat des Bildungsministeriums werden jedes Jahr Millionen, die nicht ausgegeben wurden, von der Finanzministerin eingesammelt. Dieses Geld könnte für die gemeinsamen Ziele gut angelegt werden.

Es wäre auch der Beweis, dass Minderheitsregierungen mit konstruktiver Hilfe durch die Opposition handlungsfähig sind.