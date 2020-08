Meine Meinung: Nein, Nein und nochmals Nein

Jörg Riebartsch will keinen Bundestag, der aufgebläht ist.

Empörung, Zorn und Wut helfen ja leider nicht weiter. Die Abgeordneten von SPD und Union klammern sich an ihre armseligen Bundestagsmandate, als gehöre der Staat ihnen. Was der Koalitionsausschuss zur Reform des Wahlrechts beschlossen hat, ist nichts, aber rein gar nichts. Und das Einsetzen einer Kommission, um den Reformprozess noch weiter hinauszuschieben, ist eine Frechheit.

Im Schnelldurchgang, um was es geht: Bei der Bundestagswahl hat der Wähler zwei Stimmen. Eine für seinen Wahlkreis, eine für die Liste der Partei. 299 Wahlkreise gibt es in Deutschland. Der Bundestag hat 598 Abgeordnete. Derzeit sind es aber 709, nach den nächsten Wahlen könnten es knapp 800 werden.

Manche Parteien bekommen mehr Direktmandate, als ihnen über das Listenergebnis, die Zweitstimme, zustehen. Das sind dann Überhangmandate. Damit die anderen Parteien deshalb nicht benachteiligt werden, bekommen sie Ausgleichsmandate. Allein 43 Überhangmandate der Union, maßgeblich von der CSU verursacht, sorgen so für 65 Ausgleichsmandate bei anderen Parteien. Insgesamt sitzen aktuell 111 Abgeordnete zu viel im Parlament. Das kostet nicht nur viel Geld, sondern verlangsamt den Parlamentarismus in Deutschland zusätzlich.

Eine Reform des Wahlrechts muss nicht nur die Gigantomanie bei der Zahl der Abgeordneten beenden, sondern mehr Transparenz schaffen. Ein wichtiges Mittel dazu wäre die starke Verringerung der Wahlkreise. Das Argument der Gegner dieses Vorschlags, dem Abgeordneten fiele dann Präsenz in seinem Wahlkreis schwerer, zieht nicht. Bereits heute sieht man nämlich an Ostthüringen: Es gibt fleißige Bundestagsabgeordnete, es gibt faule, bei denen man sich fragt, was machen die eigentlich den ganzen Tag. Und es gibt einen, der fällt nur durch Schabernack auf. Mit der Größe des Wahlkreises hat das nichts zu tun, wohl aber mit der Persönlichkeit des Politikers. Und wenn die Faulen und Frechen nicht mehr im Parlament sind, weil es weniger Direktmandate gibt, haben Bürger und Demokratie gewonnen.