Meine Meinung: Nur keine neue Blamage

Der 5. Februar 2020 ging bereits in die Geschichte ein. Vielleicht blüht dem 4. März das gleiche Schicksal. Am morgigen Mittwoch steht im Thüringer Landtag mal wieder die Wahl eines Ministerpräsidenten auf der Tagesordnung. Es treten zwei Herren ohne eigene Mehrheit an: Bodo Ramelow für die Linkspartei. Und Björn Höcke für die AfD.

Dass Höcke im ersten Wahlgang nur die Stimmen seiner eigenen Partei zu erwarten hat, ist anzunehmen. Für Ramelow werden gewiss die Abgeordneten seiner Partei sowie SPD und Grüne votieren. Die FDP hat angekündigt, sie werde Ramelow nicht wählen. Höcke wird sie auch nicht wählen, obwohl Höcke den Liberalen Thomas Kemmerich gewählt hat. Der ist seitdem Ministerpräsident, momentan geschäftsführend.

Die Wahl wird also wieder spannend. Ramelow fehlen vier Stimmen. Die kann er also nur von der CDU bekommen, die ihn nach Order der obersten Parteileitung in Berlin nicht wählen darf. Gewinnt Ramelow im ersten Wahlgang nicht, sollte er eigentlich nicht weiter antreten. Die Linkspartei drohte für diesen Fall mit einem Antrag auf Auflösung des Parlaments. Ob für den frühen Schlussstrich unter die laufende Legislaturperiode die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit zustande käme, ist unklar.

Klar ist, dass es aber durch die Kandidatur von Höcke gar nicht dazu kommen kann, denn bei einem Rückzug von Ramelow steht der AfD-Führer ja im zweiten Gang zur Wahl. Da wird er wieder nicht gewählt. Aber dann könnte ein dritter Wahlgang folgen – und dann Gnade Thüringen, muss man der Linkspartei einmal ganz tief in die Augen gucken. Denn die war ja bis vor vier Wochen noch der Meinung, dass dann der alleinige Kandidat im dritten Wahlgang mit den meisten Stimmen gewinnt und ein „Nein“ des Parlaments unter den Tisch fällt. Allerdings dachten die Linken dabei an ihren Ramelow und nicht an die rechtsextreme Hassfigur Höcke.

Hoffentlich blamieren die Abgeordneten das Land Thüringen nicht ein zweites Mal.