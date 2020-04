Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Richtig frei macht der Mai

In Jena muss man Mundschutz tragen, in Gera nicht. In Neu-Ulm (gehört zu Bayern), darf man im Café Eis kaufen und mitnehmen, im Nachbarort Ulm (Baden-Württemberg) nicht. Die Bundesregierung möchte die Gotteshäuser weiter geschlossen halten, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will sie lieber unter Auflagen öffnen lassen.

So was erleben wir seit Wochen. Mit erheblichen Kontaktbeschränkungen, empfohlen von Virologen, will uns die Politik vor dem tödlichen Coronavirus schützen. Aber Deutschland ist kein zentralistischer Polizeistaat. Da macht eben jedes Bundesland ein bisschen was anders. Und manche Kommunen wollen besser sein als die Nachbargemeinden. Deshalb muss es nicht wundern, dass es zur angestrebten Wiederbelebung Deutschlands mehr unterschiedliche Meinungen gibt als der Bevölkerung lieb sein kann. Wir kennen das, seit die Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung ausgerufen wurden.

Aber die Disziplin der Deutschen, sich maßgeblich an die Ausgangsbeschränkungen zu halten, zeigt Wirkung. Nur Israel ist noch besser beim Schutz seiner Menschen als Deutschland. Das muss belohnt werden. Doch die Politik hat Angst vor großem Übermut. Deshalb beginnt die Wiederbelebung der Nation nur mit zaghaften, ersten Schritten. Echte Freiheit wird wohl erst Anfang Mai winken.

Geöffnete kleine Läden, Verbot für Großveranstaltungen bis 31. August. Das wird noch einige Diskussionen auslösen. Besonders heikel ist die Frage, wann und für welche Altersklassen der Schulbetrieb wieder starten soll. Zurecht mahnen Interessenvertreter an, dass hierzu Hygienestandards gehören, die wir im Alltagsbetrieb an unseren teils maroden Bildungseinrichtungen nicht gewohnt sind.

Auch einige Empfehlungen sind mit Vorsicht zu genießen. Der Bevölkerung das Tragen von Mundschutz anzuraten, macht nur dann Sinn, wenn man auch eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung sicherstellen kann. Die Erfolge im Kampf gegen die Pandemie sollte man nämlich jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.