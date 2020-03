Meine Meinung: Symbolpolitik in der Krise

Meine Meinung: Symbolpolitik in der Krise

Tausende Thüringer rutschen in die Kurzarbeit und müssen mit enormen Gehaltseinbußen zurechtkommen. Manche haben ihren Job verloren oder stehen kurz davor. Die Corona-Pandemie stürzt viele Menschen in Existenzängste.

Aber es gibt Ausnahmen.

Die Thüringer Landtagsabgeordneten müssen sich beispielsweise um ihre Diäten keine Sorgen machen. Sie werden jedes Jahr erhöht. Und zwar gemäß der Einkommensentwicklung im Freistaat. Auf diesen Automatismus, den sie einst selbst in der Verfassung verankert haben, konnten sie bislang stets vertrauen.

2019 betrug der Aufwuchs für die 90 Fraktionäre immerhin knapp 180 Euro pro Monat. Auch in diesem Jahr dürfte die Grundentschädigung von derzeit gut 5800 Euro wieder angehoben werden.

Die Linke hat die Diskrepanz zwischen notleidender Bevölkerung und eigenem finanziellem Wohlbefinden als Erste erkannt. Sie fordert, die Erhöhung 2020 auszusetzen.

Doch mehr als Symbolpolitik ist das freilich nicht. Denn was mit dem gesparten Geld geschehen würde, läge einzig in der Verantwortung der Landtagsverwaltung. Dass es denen zu Gute käme, die unter der Krise besonders zu leiden haben, wäre also ungewiss.

Zumal ohne Verfassungsänderung nichts läuft. Und die macht man nicht mal eben im Vorbeigehen. Umfangreiche Beratungen sowie eine Zweidrittelmehrheit im Landtag sind erforderlich. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass die Novelle bis zur diesjährigen Diätenanpassung in Kraft treten kann.

Sollten die Parlamentarier schnell und unkompliziert helfen wollen, müssten sie ihre Erhöhungen an bestimmte Einrichtungen spenden, die durch Covid-19 besonders gebeutelt sind.

Mittelfristig bedarf es allerdings einer grundlegenden Neuregelung der Vergütung. Die Volksvertreter sollten wie andere Arbeitnehmer auch in die Rentenkasse einzahlen. Dann müsste der Steuerzahler nicht mehr für deren nach kurzer Zeit vergleichsweise üppige Altersversorgung aufkommen.