Meine Meinung: Vielseitig informieren

Besserer Zugang zu Informationen ist einer der Vorteile unserer heutigen Gesellschaft. Schauen wir zurück ins Jahr 1986, als in Tschernobyl das Atomkraftwerk explodierte. Die staatlichen Behörden in der Sowjetunion haben das schwere Unglück zunächst verschwiegen, während die radioaktive Wolke über Europa zog. Schweden und Finnland registrierten die erhöhten Strahlungswerte, so dass auch Moskau in Zugzwang geriet.

Während die Medien in der BRD über die Katastrophe berichteten, erschien in den staatlich gelenkten DDR-Medien erst einmal nichts. Erst Tage nach dem Unglück druckte auch die Volkswacht die erste, vorgegebene Minimeldung zur Beruhigung, die aber gelernte DDR-Bürger alarmierte. Längst hatten die Einwohner über die westlichen Fernseh- und Radio­sender Informationen gewonnen.

Heute sind die Tageszeitungen in Ostdeutschland unabhängig, entscheiden selbst darüber, was sie wann veröffentlichen. Bei der Berichterstattung über das Corona-Virus stehen wir stets zwischen Baum und Borke. Schreiben wir aus Sicht einzelner zu viel, werfen sie uns Panikmache vor. Berichten wir aus Sicht anderer zu wenig, wird der Vorwurf „Lückenpresse“ laut, die das „wahre“ Ausmaß verschweigt. Beides ist nicht unser Ziel.

Fakt ist, dass die Behörden im Saale-Orla-Kreis mit drastischen Maßnahmen reagieren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Sie wollen durch Vorsichtsmaßnahmen die Bevölkerung vor einer Pandemie bewahren. Diese Informationen geben wir weiter, recherchieren Hintergründe und lassen Experten sprechen. Wir erfahren dabei auch, dass selbst Wissenschaftler jetzt nicht alle Fragen abschließend beantworten können.

Unser Ziel ist es, unseren Leserinnen und Lesern eine gute Informationsgrundlage für ihre Meinungsbildung zu bieten. Wir spüren sehr großes Interesse, wie die Zugriffszahlen auf unser Online­angebot belegen. Deshalb werden wir das Thema in der heutigen Ausgabe vielseitig beleuchten. Wir wollen weder Panik machen, noch etwas verschweigen. Sondern informieren!