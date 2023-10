Meine Meinung: Was für Jena und was für Greiz spricht

Nils R. Kawig kommentiert die aktuellen Lebenshaltungskosten.

Viele Münchner beneiden uns darum: Wohnen ist in Ostthüringen so günstig wie nirgendwo in Deutschland. Vor allem im Landkreis Greiz lässt sich bezahlbarer Wohnraum leicht finden. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht.

Zuerst die gute: Niedrige Wohnkosten führen zu niedrigen Lebenshaltungskosten, denn im Durchschnitt geben die Menschen 37 Prozent ihres Einkommens für Wohnen und Energie aus. Heißt: Wer im Landkreis Greiz lebt, hat mehr zum Leben übrig. Theoretisch.

Aber die Praxis sieht anders aus: Es sind vergleichsweise niedrige Löhne, Lücken in der Infrastruktur, fehlende Angebote für junge Leute und Familien und dadurch eine überalternde Gesellschaft, die den ländlichen Raum in Ostthüringen unattraktiv werden lassen. Und das ist die schlechte Nachricht: Günstig sind die Wohnkosten nur, weil es hierzulande mehr freien Wohnraum gibt als Menschen, die darin leben wollen. Insofern verdeutlicht die aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft eine anhaltende Fehlentwicklung.

Dass es besser geht, beweist ein Blick nach Jena. Diese Stadt hat sich, wen wundert’s, zu einem wirtschaftlichen Leuchtturm in Thüringen entwickelt. Sie ist wissenschaftliche und wirtschaftliche Lokomotive geworden. Gut für die Statistik, schlecht für die Menschen: Mieten sind in Jena teurer. Es ist die einzige Stadt in unserem Bundesland, in der das Wohnen mehr als im Bundesdurchschnitt kostet. Das spricht für eine hohe Wohnqualität und reißt trotzdem Lücken ins Budget.

