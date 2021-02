Nehmt Rücksicht

Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme sind Grundtugenden jedes Auto- oder Lastwagen-Fahrers. Nur so können viele Millionen Fahrzeuge täglich zumeist unfallfrei ihre Ziele erreichen.

Leider gefährden einige wenige Fahrer dieses eingespielte System, weil sie es deutlich eiliger als andere haben, weil sie glauben, immer den Vorrang nutzen zu dürfen oder weil ihr fahrender Untersatz einfach breiter, lauter und auffälliger ist, als der der anderen Autofahrer.

Rücksicht nehmen bedeutet auch immer, Respekt anderen gegenüber zu bezeugen. Eine Tugend, die täglich so oft eingefordert wird, die aber nicht nur für Kameradschaften oder Freundschaften gilt, sondern auch denjenigen entgegengebracht werden sollte, die beispielsweise als Helfer oder Retter auf der Autobahn unterwegs sind.

Weder der Polizeibeamte noch der Notarzt oder gar die Kameraden der Feuerwehr haben den Unfall verursacht, den sie gerufen wurden zu beseitigen. An dem sie vielleicht gerade um das Leben eines Menschen ringen – auch des Menschen, der vielleicht gerade Hunderte Autofahrer aufhält.

Die Retter und Helfer haben den nervigen Stau nicht verursacht, warum also trifft sie so oft der Frust der Wartenden? Warum wird Feuerwehren, Polizei und Rettungsdiensten keine Gasse gelassen und ihnen so Respekt bezeugt.

Ganz abgesehen davon, dass es vielleicht schneller gehen könnte, den Stau wieder aufzulösen, wenn die Einsatzkräfte zügig anrücken können.

Wer aber versucht, sich selber durch die schmale Gasse zu drängeln und die Helfer blockiert, sollte nur einmal kurz darüber nachdenken, dass er vielleicht der nächste sein könnte, der am Anfang eines Staus steht und dringend auf Hilfe wartet.