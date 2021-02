Weil das mit dem zügigen Impfen in Deutschland nicht so wirklich gelingt, werden Diskussionen geführt, die die unzufriedene Bevölkerung ablenken sollen. Ein schönes Beispiel ist die Frage, was es bedeutet, wenn ein Mensch gegen das Coronavirus geimpft ist. Ganz einfach – er kann schneller in die Normalität zurückkehren als Nicht-Geimpfte. Das sind allerdings keine Privilegien. Die Rückkehr zur Normalität ist kein Privileg.

Natürlich werden Staaten und Institutionen oder auch die Privatwirtschaft darauf achten, wem sie die Normalität wieder gestatten. Heute gibt es bereits Länder, die nur solche Menschen einreisen lassen, die nachweisen, dass sie nicht an Corona erkrankt sind. Auch Fluggesellschaften wollen keine Erkrankten an Bord.

Es ist kein Privileg, erwiesenermaßen gesunde Menschen ins Land zu lassen oder zu transportieren. So wird es auch mit den Geimpften kommen. Dass die eher verreisen dürfen, ist kein Privileg. Wer sich nicht impfen lassen will, muss einfach damit leben, dass er sich selbst einschränkt. An dieser Stelle darf man gar nicht erst zulassen, dass eine Neid-Debatte erfunden wird.

Traurig genug, dass die Bundes­regierung nicht in der Lage war, schneller mehr Impfstoff zu organisieren. Warum was nicht funktioniert und wer möglicherweise Schuld daran trägt, will niemand hören. Hier geht es ausschließlich um das Erfolgserlebnis, nämlich schnell viele Menschen zu impfen. Und das steht aus.

Auch die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hinterlässt keinen Eindruck, der Vertrauen schafft. Deren Schuldzuweisungen machen deutlich, dass bei der Beschaffung von Impfstoffen Fehler gemacht wurden. In Verträgen Liefermengen in Formulierungen wie nach bestem Wissen und Gewissen untergehen zu lassen, ist nämlich eher dämlich als clever.