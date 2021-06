Optimistisch ins Risiko

Jörg Riebartsch zum berechtigten Stolz Thüringens auf seine Wirtschaftsleistung.

Mut und Zuversicht, optimistisch unternehmerisches Risiko eingehen. Mit dieser Haltung ist Carl Zeiss Meditec aus Jena zur größten Aktiengesellschaft in Ostdeutschland geworden. Die Firma entwickelt Produkte in der Medizintechnik. Sie steht beispielhaft für die positive wirtschaftliche Entwicklung in Thüringen, nicht nur in Jena.

Das drückt sich auch in der Arbeitslosenquote aus, die man mit Stolz vor sich hertragen kann. Thüringen hat da nicht nur in Ostdeutschland die wenigsten Arbeitslosen. Thüringen hängt selbst einige West-Bundesländer ab. Das liegt auch an der Haltung, sich als Unternehmer gemeinsam mit seinen Mitarbeitern nicht unterkriegen zu lassen. Und daran, dass das Land nicht größer stört. Dass Thüringens Regierungschef von der Linkspartei gestellt wird, mag Gegner dieser Partei gestört haben. Aber das Umfeld für die wirtschaftliche Entwicklung wurde nicht angetastet. Ein rätselhafter, neuer Feiertag im September und Bildungsurlaub haben daran nichts ändern können.

Durchhalten war mehr als ein Jahr wegen der Pandemie gefragt. Ob nach diesem Sommer die Verbreitung des Virus als überwunden abgehakt werden kann, weiß man noch nicht. Es wird Opfer gegeben haben, im Einzelhandel, in der Gastronomie. Das wirft die Frage auf, wie wichtig für das Funktionieren der Wirtschaft die Rahmenbedingungen durch die Politik sind. In den zurückliegenden beiden Jahren war die deutsche Wirtschaftsleistung rückläufig – wegen wiederholter Lockdowns. Was man nicht messen kann: Wäre es ohne Kurzarbeitergeld, Aussetzung der Insolvenzverfahren und anderen Überbrückungshilfen des Staates nicht noch schlimmer gekommen?

Kann man nur vermuten. Lobbyisten haben vorsorglich schon mal die Kontakte zur grünen Partei auf Bundesebene intensiviert. Und loben präventiv Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.