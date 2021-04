Passt es auch nach Corona?

Sibylle Göbel über die Entscheidungfür einen Hund.

Auch in Thüringen sind im vergangenen Jahr viele Menschen auf den Hund gekommen – was nicht meint, dass sie wegen der Pandemie ins Straucheln gerieten. Nein, weil Reisen, Vereinssport und anderes wegfiel, viele Menschen mehr Zeit hatten oder sich schlicht einsam fühlten, haben sich weit mehr Thüringer einen Vierbeiner zugelegt, als das in anderen Jahren der Fall war. Die Zahl der angemeldeten Hunde hatte sich zwar laut „Beißstatistik“ stetig erhöht, aber mit einem Plus von fast 1250 Tieren fiel der Zuwachs 2020 besonders deutlich aus.

Das war – wenn es zwischen Mensch und Vierbeiner passte – gut für so manchen Tierheim-Hund, der unter anderen Umständen womöglich nicht vermittelt worden wäre. Aber leider spielte die pandemiebedingt große Nachfrage auch den sogenannten Vermehrern in die Karten, Menschen, die aus reiner Profitgier auf Teufel komm raus Welpen produzieren lassen und Hunde oft in schlimmen Verhältnissen halten.

Doch nicht nur das betrachten Tierschützer mit großer Sorge: Sie befürchten auch, dass so mancher Halter das Interesse an seinem Hund verliert, sobald die Pandemie vorbei ist. Dann könnten sich nicht nur die Tierheime rasch wieder füllen, sondern auch wieder mehr Tiere vernachlässigt werden.

Ein Ostthüringer Verein hat gerade erst zwei Englische Bulldoggen aufgenommen, die so etwas erleben mussten. Ihre Familie hatte sie über den eigenen Problemen vergessen und beinahe verhungern lassen. Als die Tiere schließlich in die Obhut des Vereins kamen, mussten sie erst ganz langsam wieder an Nahrung gewöhnt werden.

Das aber hat Spuren hinterlassen, die für die Allgemeinheit gefährlich werden können: Beide Hunde sind extrem futterneidisch und zeigen das nun mit Angriffen auf Artgenossen.

