Pflicht für FFP2-Masken im Nahverkehr: Zusätzliches Kontingent für Sozialschwache nötig

Wer in Thüringen mit Bus oder Bahn fahren will, braucht nun teurere Masken – die Folgen sollten bedacht werden.

Die neue Pflicht, FFP2-Masken in Straßenbahnen, Bussen und Eisenbahnen zu tragen, hat viele Thüringer Fahrgäste auf dem falschen Fuß erwischt. In den Tiefen des novellierten Infektionsschutzgesetzes verbirgt sich die Regelung, wonach angesichts der Infektionslage in Thüringen für alle Nahverkehrsunternehmen und Taxibetriebe diese neue Anforderung gilt. Waren bislang auch OP-Masken akzeptiert, dürfen es künftig nur die Masken sein, die auch dem Träger mehr Schutz bieten – jedenfalls so lange, bis die Inzidenz wieder unter den Wert von 100 fällt.

Für den Laien war im Gesetz nicht erkennbar, dass die bisher oft verwendeten OP-Masken nicht unter die geforderte Norm fallen. Erst eine Nachfrage im Bundesgesundheitsministerium zeigte, dass nun nur noch die höherwertigen und auch teureren Masken gefragt sind. Viele Unternehmen erwischte das kalt, so dass sie ihre Fahrgäste nicht bereits am Samstag informiert haben. Entsprechend müssen sie Kulanz walten lassen, bis sich die Passagiere darauf eingestellt haben.

Die Idee, auf die bessere Schutzwirkung der FFP2-Masken zu setzen, leuchtet ein. Zwar haben die Fahrgastzahlen in der Corona-Pandemie deutlich abgenommen. Die Bahnanbieter sprechen im Nahverkehr von einer deutlich unter 50-prozentigen Auslastung. In Fern­zügen liegt sie sogar nur bei 15 bis 20 Prozent. Trotz der deutlich gesunkenen Fahrgastzahlen kann es bei einzelnen Touren zu gut gefüllten Wagen kommen. Um Ansteckung zu verhindern, ist bestmöglicher Schutz wichtig.

Allerdings müssen Wege gefunden werden, sozialschwache Menschen angesichts dieser Sonder­aufwendungen weiter zu unterstützen. Die bislang kostenfrei abgegeben Masken reichen nicht aus, so dass die Krankenversicherungen weitere Frei-Kontingente einplanen sollten. Damit die fehlende Maske nicht zum Ausschlusskriterium für Bus oder Bahn wird.

OP-Maske reicht in Thüringen nicht mehr aus bei Mitfahrt in Bus und Bahn: Hier geht es zur Meldung