Tempo bei Alltagsrouten

Gerald Müller über die Tücken bei einer Radtour.

Ilmtal-Radweg, Unstrut-Radweg, Werra-Radweg und vor allem natürlich auch der Saale-Radweg. Die Aufzählung könnte problemlos fortgesetzt werden. Thüringen hat eine wunderbare Auswahl an touristischen Radrouten. Sie sind landschaftlich schön und abwechslungsreich, inzwischen stimmen meist auch wichtige Parameter wie Service und Ausschilderung.

Zum Radnetz zählen allerdings auch die Alltagsrouten. Jene Strecken also, die von Jung und Alt täglich gefahren werden, um zur Arbeit, zur Schule, zu Behören, zum Sport oder anderen Freizeit-Terminen zu gelangen. Und diese sind abseits der großen Städte oftmals noch mangelhaft. Dabei benötigen gerade die Orte im ländlichen Raum diese Möglichkeit der Anbindung, da auch Bus oder Bahn nur unregelmäßig fahren. Das Rad sorgt dort für eine gewisse Freiheit.

Also gilt es, kommunale, überörtliche und touristische Routen mit Tempo noch mehr zu vernetzen, Wege zwischen Dörfern neu zu bauen. Doch die finanzschwachen Gemeinden können dafür kaum Geld aufbringen, für veränderte Rad-Strukturen sind vor allem auch Bund und Land gefordert. In gemeinsamer Abstimmung bedarf es kluger Schritte für mehr und sichere Tritte. Denn das Radfahren wird angesichts der Umweltschonung, der Naturnähe oder der Unabhängigkeit weiter an Wert gewinnen.

Das wird nun auch in Berlin so gesehen, wo es eine nationale Radstrategie gibt, mit der Deutschland ein Radland werden soll. Ähnlich vielleicht wie Holland, wobei dafür noch einige Zeit und detaillierte Konzepte vonnöten sind.

Dass das Fahrrad künftig beim Straßenbau von Beginn in den Planungen vertreten ist und nicht am Ende der Baumaßnahme die übrig gebliebenen Zentimeter abbekommt, ist dabei richtig. Und das wird auch Thüringen zu Gute kommen.