Testfall Corona

Hanno Müller über solche und solche Tests.

Die gute Nachricht: Es wird getestet, getestet, getestet. Erfurt bekommt ein drittes Schnelltestzentrum und sichert so auch die Besuche der Bundesgartenschau ab. Negative Tests geben Sicherheit, dass man das Virus wahrscheinlich nicht in sich trägt. Auch positive Tests verhindern die Weiterverbreitung. Gut also auch, dass es bei kostenlosen Schnelltests für alle bleibt.

Die weniger gute Nachricht ist die zunehmende Unübersichtlichkeit und Unverbindlichkeit. Beim PCR-Test ist es noch klar, den machen Professionelle, und er wird professionell ausgewertet. Auch Schnelltests sollen nur von Medizinern oder geschultem Personal durchgeführt werden.

Schnelltests unter Aufsicht von Pädagogen an Schulen oder in Kitas sind schon ein Grenzfall. Selbsttests aus dem Supermarkt sind eigentlich gedacht als persönliche Absicherung, bevor man zu den Großeltern fährt oder wenn man verdächtige Symptome an sich beobachtet.

Für Einkaufszentren mag eine eigene Teststelle für potenzielle Kunden verlockend sein. Wer führt welche Tests durch? Gelten sie auch noch im Nachbarladen oder beim Buga-Eintritt? Und dürfen sie überhaupt etwas kosten?

Fragwürdig ist auch das Agreement beim Friseur, wenn Kunden unter den Blicken des Personals einen Selbsttest machen sollen oder einen Selbsttest-Nachweis von zu Hause mitbringen. Statt auf Kontrolle wird auf Vertrauen und Verantwortung gesetzt. Das kann gut gehen, tut es aber oft nicht. Den gleichen Wert wie ein Test bei Arzt oder Apotheke hat es nicht.

Die Bundesnotbremse gibt es, weil vieles andere nicht funktioniert hat. Mit ihr verbindet sich die Hoffnung, dass sich hohe Inzidenzen mit Einheitlichkeit und Strenge senken lassen. Schwammige Testregeln führen das ad absurdum.

