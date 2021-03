Transparenz ist nicht gewollt

Die Zweifel am politischen Aufsteiger der Thüringer CDU in Berlin existieren schon eine Weile. Insbesondere, seit die üppigen Einkünfte, die Mark Hauptmann neben seinem Abgeordneten-Mandat einstreicht, öffentlich thematisiert wurden. Wie kann jemand knapp eine viertel Million Euro nebenher kassieren und sich trotzdem umfassend seiner gut vom Steuerzahler vergüteten Aufgabe im Bundestag widmen? Hauptmann schaffte es in seiner selbstbewussten Art, weg zu moderieren, was ihm in den Weg gelegt werden sollte. Jetzt, als die „Spiegel“-Recherche mögliche Korruption in Verbindung mit Aserbaidschan und Taiwan öffentlich macht, bleibt er seiner Linie treu: Hauptmann meint, er habe sich nichts vorzuwerfen.

Unbestritten bleibt, dass er in seiner Heimat geschätzt wird und sich einsetzt. Nicht zuletzt, weil er einer ist, der nicht mit dem Strom schwimmt und seine Meinung vertritt. Dass er sich bei Abstimmungen oft eher davon als vom Fraktionszwang leiten ließ, ist mehr als einmal belegt.

Das sich seine Aserbaidschan-Zugewandtheit und die kostspieligen Anzeigen aus dem Kaukasus in seiner CDU-Postille rechtlich in irgendeiner Grauzone begründen lassen, mag vielleicht sein. Möglicherweise hat Hauptmann auch nur zwei harmlose Kontakte vermitteln wollen, als die Masken knapp waren. Dafür, sich angreifbar zu machen, erscheint er zu intelligent – Kritiker sagen, zu gewieft. Hauptmann gibt an, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, bleibt aber in seiner Begründung im Ungefähren nach dem Motto „Glaubt mir oder nicht“. Dieses gottgleiche Gebaren kostet ihn (zunächst?) seine politische Karriere. Er will nicht für Transparenz sorgen, was er mit der Rückgabe seines Mandates dokumentiert. Das sagt mehr aus, als er selbst will.