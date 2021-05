Viel hilft nicht immer viel

Jörg Riebartsch entdeckt nur noch inhaltliche Leere bei der FDP in Thüringen.

Viel hilft viel. Altes deutsches Sprichwort. Apotheker und Ärzte warnen dagegen vor Überdosierungen. Aber nicht jeder Ratschlag aus Medizin und Pharmazie wird beherzigt. Zum Beispiel nicht von der FDP in Thüringen.

Statt mit markanten Inhalten zu reüssieren, feuert die Landtagsfraktion jeden Tag, oft mehrfach, Salven der Belanglosigkeit ab. Allein in den zurückliegenden vier Wochen forderte die Partei, das Erlassen eines Steuerbescheides zu beschleunigen, die Digitalisierung in der Gesundheitsvorsorge voranzutreiben, mehr Stellplätze für Lastkraftwagen an Autobahnen einzurichten, nicht sklavisch an Inzidenzwerten festzuhalten, Impfstoffe nicht länger zurückzuhalten, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sicherzustellen, die Mitte der Gesellschaft zu stärken und Schulkonten nicht zu Bürokratie-Monstern werden zu lassen.

Besonders angetan haben es der FDP die Biergärten. Nach der Schließung der Terrassen der Bundesgartenschau in Erfurt im April, empfahl der Fraktionsvorsitzende und kürzeste Ministerpräsident aller Zeiten, Thomas Kemmerich, man möge doch lieber einen Biergarten aufsuchen als einen Partykeller. Verständlich, dass bereits zuvor zum Tag des Bieres die Freidemokraten dazu aufriefen, den Brauereien zu helfen. Folgerichtig entlarvt Anfang Mai die FDP dann Gängelei im Biergarten, um 14 Tage später vehement dazu aufzurufen, eine Gängelei in Biergärten zu verhindern.

Um im Bild zu bleiben: Trotz Flasche leer ist die FDP nach wie vor das maßgebliche Zünglein an der Waage. Ihre Stimmen im Parlament können den Ausschlag dafür geben, ob der Landtag für Neuwahlen aufgelöst wird oder nicht. Die Arithmetik der Sitzverteilung in Thüringen führt nach wie vor dazu, dass beim Sprung der FDP über die Fünf-Prozent-Hürde keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün abbildbar ist. Aber das haben wir ja heute schon.