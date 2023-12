Warum das Theaterhaus Jena für die Demokratie wichtig ist

Thorsten Büker blickt auf das Wahljahr 2024 voraus

In einem Jahr sind wir schlauer: Dann liegen die Kommunal- und Landtagswahlen hinter uns. Bis dahin vergehen zwar noch ein paar Monate und doch macht sich bereits jetzt Unruhe breit. Sie gipfelt in dem Satz eines Freundes, der meint, nach dem 1. September politisches Asyl beantragen zu müssen. Auf andere Urnengänge schauen wir gelassener: Wird der neue Oberbürgermeister der alte sein? Wie wird der neue Stadtrat aussehen? Sicher ist nur, dass es einen neuen Landrat geben wird. Nach 18 Jahren endet die Amtszeit von Andreas Heller. Aber wer wird ihm nachfolgen? Der kommunalpolitische Gau hat einen Namen. Er ist rechts von der CDU zu finden.

Der Begriff des Hidden Champions wird zwar in der Wirtschaft benutzt, lässt sich aber auch auf die Kultur übertragen: Das Theaterhaus Jena ist so ein verborgenes Juwel: Vor allem in einer Stadt, die überregional eher im Wirtschaftsteil und weniger im Feuilleton eine Rolle spielen dürfte. So geht es auch um die Sichtbarkeit eines Hauses, wenn das Ensemble mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet wird. Zur Begründung heißt es, das Haus öffne sich regelmäßig anderen Orten und gesellschaftlichen Gruppen, „während andere noch über die Möglichkeiten transparenter Trägerschaft, kollektiver Leitung und basisdemokratischer Steuerung diskutieren“. Und dass dies fast immer stilsicher geschieht, zeigte erst jüngst „Die Hundekot-Attacke“, die trotz vieler möglicher Fallen Kritiker und Publikum gleichermaßen enthusiasmierte.

Dass die Partei, die rechts von der CDU zu finden ist, dem Theater wegen „Agitation und Propaganda“ die Zuschüsse streichen möchte, ist fast schon ein Ritterschlag. Oder bald bittere Realität.

Was kann die Jenaer Zivilgesellschaft vom Miteinander im Theaterhaus lernen? In Sachen Vielfalt, Transparenz und Demokratie? Eine ganze Menge.